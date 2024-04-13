Будет ли прекращена выплата пенсии, если пенсионер ведет предпринимательскую деятельность — Finance.ua

Будет ли прекращена выплата пенсии, если пенсионер ведет предпринимательскую деятельность
Украинские пенсионеры интересуются, прекратят ли им выплачивать пенсию, если они будут заниматься предпринимательской деятельностью.
В Пенсионном фонде Украины объяснили, в каких случаях пенсию отменят, а в каких оставят.
В сообщении указано, если пенсионер начнет вести бизнес — выплаты продолжат начислять.
В случае зачисления после назначения пенсии по выслуге лет на работу, дающую право на этот вид пенсии, выплата пенсии прекращается и возобновляется со дня, следующего за днем увольнения.
Это предусмотрено пунктом 2.4. постановления правления Пенсионного фонда Украины от 25.11.2005 № 22−1 «Об утверждении Порядка представления и оформления документов для назначения (перерасчета) пенсий в соответствии с Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».
Когда пенсию могут отменить
Однако пенсионеры могут частично потерять свои выплаты, если не сообщат о своем трудоустройстве в ПФУ.
Речь идет и о том, когда гражданин решил начать предпринимательскую деятельность после выхода на заслуженный отдых.
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Отмечается, что в течение 10 дней после трудоустройства необходимо уведомить ПФУ в соответствии с Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».
Если человек не сделал это вовремя, он может лишиться значительной части пенсии.
Напомним, первый заместитель председателя Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Михаил Цимбалюк рассказал, что с 1 апреля у работающих пенсионеров выплаты будут увеличены.
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