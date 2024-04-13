Будет ли прекращена выплата пенсии, если пенсионер ведет предпринимательскую деятельность — Finance.ua
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Будет ли прекращена выплата пенсии, если пенсионер ведет предпринимательскую деятельность

Личные финансы
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Будет ли прекращена выплата пенсии, если пенсионер ведет предпринимательскую деятельность
Будет ли прекращена выплата пенсии, если пенсионер ведет предпринимательскую деятельность
Украинские пенсионеры интересуются, прекратят ли им выплачивать пенсию, если они будут заниматься предпринимательской деятельностью.
В Пенсионном фонде Украины объяснили, в каких случаях пенсию отменят, а в каких оставят.
В сообщении указано, если пенсионер начнет вести бизнес — выплаты продолжат начислять.
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В случае зачисления после назначения пенсии по выслуге лет на работу, дающую право на этот вид пенсии, выплата пенсии прекращается и возобновляется со дня, следующего за днем ​​увольнения.
Это предусмотрено пунктом 2.4. постановления правления Пенсионного фонда Украины от 25.11.2005 № 22−1 «Об утверждении Порядка представления и оформления документов для назначения (перерасчета) пенсий в соответствии с Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

Когда пенсию могут отменить

Однако пенсионеры могут частично потерять свои выплаты, если не сообщат о своем трудоустройстве в ПФУ.
Речь идет и о том, когда гражданин решил начать предпринимательскую деятельность после выхода на заслуженный отдых.
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Отмечается, что в течение 10 дней после трудоустройства необходимо уведомить ПФУ в соответствии с Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».
Если человек не сделал это вовремя, он может лишиться значительной части пенсии.
Напомним, первый заместитель председателя Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Михаил Цимбалюк рассказал, что с 1 апреля у работающих пенсионеров выплаты будут увеличены.
По материалам:
Телеканал 24
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