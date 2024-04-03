Работающие пенсионеры не почувствуют перерасчета пенсий в апреле: эксперт объяснил почему — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Работающие пенсионеры не почувствуют перерасчета пенсий в апреле: эксперт объяснил почему

Личные финансы
0
Работающие пенсионеры не почувствуют перерасчета пенсий в апреле: эксперт объяснил почему
Работающие пенсионеры не почувствуют перерасчета пенсий в апреле: эксперт объяснил почему
С 1 апреля будут автоматически пересчитаны выплаты пенсионерам, которые продолжали работать и на 1 марта 2024 года успели приобрести не менее 24 месяцев страхового стажа.
Читайте также
С 1 апреля 2024 года анонсирован перерасчет пенсий для продолжающих работать граждан. Но по факту этого перерасчета с 1 апреля не будет. Об этом сказал эксперт по пенсионному делу, журналист Сергей Коробкин.
«Уже анонсирован перерасчет пенсий для граждан, которые продолжают работать. Но по факту этого перерасчета с 1 апреля 2024 года не будет. То есть он будет, но позже. Пересчет сделают, скорее всего, в мае, а доплаты сделают в июне. Пересчет сделают не для всех граждан, а предварительно для 600 тысяч», — сказал эксперт.
Он добавил, что перерасчет не всегда сводится к повышению пенсии.
Читайте также
«Пересчитали, добавили стаж, основной размер пенсии немного увеличился, а общий размер пенсии со всеми доплатами и „дотяжками“ все равно не превышает предыдущий размер пенсии. И также в среднем такой рост пенсии не очень большой», — сказал Сергей Коробкин.
По материалам:
Фокус
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.