Работающие пенсионеры не почувствуют перерасчета пенсий в апреле: эксперт объяснил почему — Finance.ua

Работающие пенсионеры не почувствуют перерасчета пенсий в апреле: эксперт объяснил почему Сегодня 08:35 — Личные финансы

Работающие пенсионеры не почувствуют перерасчета пенсий в апреле: эксперт объяснил почему

С 1 апреля будут автоматически пересчитаны выплаты пенсионерам, которые продолжали работать и на 1 марта 2024 года успели приобрести не менее 24 месяцев страхового стажа.

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С 1 апреля 2024 года анонсирован перерасчет пенсий для продолжающих работать граждан. Но по факту этого перерасчета с 1 апреля не будет. Об этом сказал эксперт по пенсионному делу, журналист Сергей Коробкин.

«Уже анонсирован перерасчет пенсий для граждан, которые продолжают работать. Но по факту этого перерасчета с 1 апреля 2024 года не будет. То есть он будет, но позже. Пересчет сделают, скорее всего, в мае, а доплаты сделают в июне. Пересчет сделают не для всех граждан, а предварительно для 600 тысяч», — сказал эксперт.

Он добавил, что перерасчет не всегда сводится к повышению пенсии.

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«Пересчитали, добавили стаж, основной размер пенсии немного увеличился, а общий размер пенсии со всеми доплатами и „дотяжками“ все равно не превышает предыдущий размер пенсии. И также в среднем такой рост пенсии не очень большой», — сказал Сергей Коробкин.

Фокус По материалам:

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