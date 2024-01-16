Бронирование от мобилизации сотрудников инвестиционных компаний. НКЦБФР приняла перечень критериев — Finance.ua

Бронирование от мобилизации сотрудников инвестиционных компаний. НКЦБФР приняла перечень критериев Сегодня 14:30 — Казна и Политика

Бронирование от мобилизации сотрудников инвестиционных компаний. НКЦБФР приняла перечень критериев

Профессиональные участники финансового рынка могут бронировать сотрудников от мобилизации.

Соответствующий перечень критериев утвержден решением НКЦБФР № 24 от 10 января этого года, пишет Интерфакс-Украина

Получить право бронирования сотрудников от мобилизации смогут инвесткомпании со сделками купли-продажи ОВГЗ в 2023 году на сумму от 100 млн грн, и компании по управлению активами (КУА), чьи фонды инвестировали в ОВГЗ в 2023 году от 30 млн грн, говорится в документе.

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Альтернативой для КУА является предоставление в 2023 году фондами, которыми она управляет, займов предприятиям, связанным с оборонной промышленностью, на сумму от 100 млн грн.

НКЦБФР также определила важными для рынка управляющих имуществом для финансирования объектов строительства или проведения сделок с недвижимостью, если эта их деятельность связана со строительством жилья для нужд Минобороны или ветеранов войны и их семей (при наличии подтверждения соответствующего государственного органа).

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Кроме этого, в список важных попали участники рынка, обеспечивающие формирование и функционирование системы депозитарного учета ЦБ, образование и функционирование организованных рынков капитала или организованных товарных рынков.

Важным для рынка будет признано предприятие, если оно обеспечивает осуществление клиринга и расчетов по сделкам с финансовыми инструментами или продукцией или обеспечивает функционирование системы негосударственного пенсионного обеспечения.

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Кроме того, в перечень важных включено Агентство по развитию инфраструктуры фондового рынка как пока единственное на рынке предприятие, которое ведет деятельность по предоставлению информационных услуг.

Важными определены предприятия, которые являются эмитентами и участвуют в выполнении военных заказов (при наличии подтверждения соответствующего госоргана).

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