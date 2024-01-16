Бронирование от мобилизации сотрудников инвестиционных компаний. НКЦБФР приняла перечень критериев — Finance.ua
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Бронирование от мобилизации сотрудников инвестиционных компаний. НКЦБФР приняла перечень критериев

Казна и Политика
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Бронирование от мобилизации сотрудников инвестиционных компаний. НКЦБФР приняла перечень критериев
Бронирование от мобилизации сотрудников инвестиционных компаний. НКЦБФР приняла перечень критериев
Профессиональные участники финансового рынка могут бронировать сотрудников от мобилизации.
Соответствующий перечень критериев утвержден решением НКЦБФР № 24 от 10 января этого года, пишет Интерфакс-Украина.
Получить право бронирования сотрудников от мобилизации смогут инвесткомпании со сделками купли-продажи ОВГЗ в 2023 году на сумму от 100 млн грн, и компании по управлению активами (КУА), чьи фонды инвестировали в ОВГЗ в 2023 году от 30 млн грн, говорится в документе.
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Альтернативой для КУА является предоставление в 2023 году фондами, которыми она управляет, займов предприятиям, связанным с оборонной промышленностью, на сумму от 100 млн грн.
НКЦБФР также определила важными для рынка управляющих имуществом для финансирования объектов строительства или проведения сделок с недвижимостью, если эта их деятельность связана со строительством жилья для нужд Минобороны или ветеранов войны и их семей (при наличии подтверждения соответствующего государственного органа).
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Кроме этого, в список важных попали участники рынка, обеспечивающие формирование и функционирование системы депозитарного учета ЦБ, образование и функционирование организованных рынков капитала или организованных товарных рынков.
Важным для рынка будет признано предприятие, если оно обеспечивает осуществление клиринга и расчетов по сделкам с финансовыми инструментами или продукцией или обеспечивает функционирование системы негосударственного пенсионного обеспечения.
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Кроме того, в перечень важных включено Агентство по развитию инфраструктуры фондового рынка как пока единственное на рынке предприятие, которое ведет деятельность по предоставлению информационных услуг.
Важными определены предприятия, которые являются эмитентами и участвуют в выполнении военных заказов (при наличии подтверждения соответствующего госоргана).

Бронирование от мобилизации: все, что нужно знать 🔍

По материалам:
Forbes.ua
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