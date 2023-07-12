Кабмин расширил список профессий для бронирования военнообязанных — Finance.ua
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Кабмин расширил список профессий для бронирования военнообязанных

Казна и Политика
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Кабмин расширил список профессий для бронирования военнообязанных
Кабмин расширил список профессий для бронирования военнообязанных
Кабинет Министров расширил список сфер, работники которых могут быть забронированы.
Соответствующее решение правительство приняло на заседании 11 июля, сообщает пресс-служба Минэкономики.
«Кабинет Министров Украины внес изменения в Постановление № 76 от 27 января 2023 года, которым регулируются вопросы бронирования военнообязанных на период мобилизации и военное время», — сказано в сообщении.
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В частности, расширен список сфер, работники которых могут быть забронированы, и установлены четкие сроки рассмотрения госорганами обращений предприятий, учреждений и организаций по определению их критически важными.
«Во время встреч с бизнесом мы получали неоднократные жалобы на промедление государственных органов с рассмотрением обращений по определению предприятий критически важными. Это влияло на деятельность хозяйствующих субъектов, мешало бизнесу планировать свою работу. Бюрократической волоките в вопросах бронирования будет положен конец. Правительство установило предельные сроки рассмотрения: обращение предприятий, учреждений и организаций должно быть рассмотрено сроком до 10 рабочих дней с момента получения», — отметила министр экономики Юлия Свириденко.
Что меняется:
  • суммы ЕСВ теперь будут учитываться в одном из критериев для определения предприятия критически важным. Напомним, что критерий предусматривает уплату предприятием в течение отчетного налогового года налогов, сборов, платежей (кроме таможенных платежей) на сумму более 1,5 млн евро;
  • предприятия ветеринарной медицины, казенных предприятий пробирного контроля могут быть признаны критически важными в случае соответствия двум или более критериям;
  • применение единого подхода к определению количества военнообязанных, подлежащих бронированию и работающих в органах местного самоуправления и государственных органах.

Справка Finance.ua:

  • для признания критически важными (что дает право на бронирование сотрудников) предприятия должны соответствовать трем или более критериям из семи;
  • среди критериев, в частности — размер уплаченных налогов и сборов, отсутствие задолженности по уплате ЕСВ, важность значения для отрасли национальной экономики или удовлетворение потребностей территориальной общины и т. д.;
  • предприятия, учреждения и организации отдельных отраслей и сфер (например, предприятия топливно-энергетического комплекса) должны соответствовать двум и более критериям.

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По материалам:
Finance.ua
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