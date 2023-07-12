Кабмин расширил список профессий для бронирования военнообязанных — Finance.ua

Кабмин расширил список профессий для бронирования военнообязанных Сегодня 11:16 — Казна и Политика

Кабмин расширил список профессий для бронирования военнообязанных

Кабинет Министров расширил список сфер, работники которых могут быть забронированы.

Соответствующее решение правительство приняло на заседании 11 июля, сообщает пресс-служба Минэкономики.

«Кабинет Министров Украины внес изменения в Постановление № 76 от 27 января 2023 года, которым регулируются вопросы бронирования военнообязанных на период мобилизации и военное время», — сказано в сообщении.

В частности, расширен список сфер, работники которых могут быть забронированы, и установлены четкие сроки рассмотрения госорганами обращений предприятий, учреждений и организаций по определению их критически важными.

«Во время встреч с бизнесом мы получали неоднократные жалобы на промедление государственных органов с рассмотрением обращений по определению предприятий критически важными. Это влияло на деятельность хозяйствующих субъектов, мешало бизнесу планировать свою работу. Бюрократической волоките в вопросах бронирования будет положен конец. Правительство установило предельные сроки рассмотрения: обращение предприятий, учреждений и организаций должно быть рассмотрено сроком до 10 рабочих дней с момента получения», — отметила министр экономики Юлия Свириденко.

Что меняется:

суммы ЕСВ теперь будут учитываться в одном из критериев для определения предприятия критически важным. Напомним, что критерий предусматривает уплату предприятием в течение отчетного налогового года налогов, сборов, платежей (кроме таможенных платежей) на сумму более 1,5 млн евро;

предприятия ветеринарной медицины, казенных предприятий пробирного контроля могут быть признаны критически важными в случае соответствия двум или более критериям;

применение единого подхода к определению количества военнообязанных, подлежащих бронированию и работающих в органах местного самоуправления и государственных органах.

Справка Finance.ua:

для признания критически важными (что дает право на бронирование сотрудников) предприятия должны соответствовать трем или более критериям из семи;

среди критериев, в частности — размер уплаченных налогов и сборов, отсутствие задолженности по уплате ЕСВ, важность значения для отрасли национальной экономики или удовлетворение потребностей территориальной общины и т. д. ;

предприятия, учреждения и организации отдельных отраслей и сфер (например, предприятия топливно-энергетического комплекса) должны соответствовать двум и более критериям.

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