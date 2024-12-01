Бронирование, налоги, зимняя поддержка: что изменится с 1 декабря — Finance.ua

Бронирование, налоги, зимняя поддержка: что изменится с 1 декабря Сегодня 08:12 — Личные финансы

Бронирование, налоги, зимняя поддержка: что изменится с 1 декабря, freepik

С 1 декабря 2024 года в Украине запустят государственные программы поддержки украинцев — выплаты на детей и так называемую тысячу от Зеленского, заработают новые правила бронирования от мобилизации и повысят налоги.

Подробнее обо всем — далее.

Бронирование от мобилизации

Новая процедура бронирования начинает работу (за некоторыми исключениями) 1 декабря 2024 года. С этой даты предприятия и учреждения, имеющие право на бронирование своих сотрудников, будут подавать их списки не в бумажном виде, а исключительно в электронной форме через портал «Дія».

Для того чтобы работник мог получить бронь, нужно:

состоять на воинском учете:

находиться в трудовых отношениях с тем предприятием, которое представляет списки на бронирование;

занимать должность, по которой начисляется ежемесячная зарплата не ниже 20 тыс. гривен (исключение — работники государственных и коммунальных предприятий, учреждений и организаций, субъектов хозяйствования, отвечающих критериям по структуре уставного капитала);

иметь уточненные в срок военно-учетные данные;

не находиться в розыске.

«Зимняя Поддержка»

Кабинет Министров утвердил программу «Зимняя поддержка», по которой каждый украинец с 1 декабря сможет получить 1000 гривен. На реализацию программы в этом году выделят 5 млрд грн, в следующем — 10 млрд грн.

Заявку можно подать через портал государственных услуг «Дія» или в Укрпочте в течение зимы — с 1 декабря 2024 по 28 февраля 2025-го.

Эту тысячу можно потратить на товары украинского производства, оплату коммуналки, билеты Укрзализныци, посещение культурных заведений, лекарства, книги украинских издательств, мобильную связь или перевести ВСУ.

Правительственный пакет для поддержки украинцев зимой будет продолжаться не только в течение зимних месяцев, но и в течение следующего года, пока будет хватать на это бюджетное финансирование.

Повышение налогов

Владимир Зеленский подписал закон об изменениях в Налоговый кодекс. Они вступят в силу с 1 декабря.

военный сбор на зарплаты всех физических лиц вырастет с 1,5 до 5%. Исключение — военные, пограничники, спецслужбы;

ФЛП 1, 2 и 4 групп должны платить военный сбор — 10% от минимальной зарплаты. Теперь это 800 грн/месяц;

ФЛП 3 группы и юридические лица 3 группы единого налога будут уплачивать 1% военного сбора;

для банков увеличили налог на прибыль до 50% за 2024 год;

для АЗС — ежемесячные авансовые взносы по налогу на прибыль (если владелец — юрлицо) и НДФЛ (если владелец — физлицо): 30, 45 или 60 тысяч грн;

для обменных пунктов ввели авансовый взнос по налогу на прибыль: 700 евро за каждый пункт обмена в Киеве, 600 евро в городах с населением более 50 тысяч и 200 евро для других населенных пунктов.

Выплаты ВПЛ

С декабря текущего года и в дальнейшем в Украине будут предоставлять выплаты на проживание для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), нуждающихся в поддержке.

Поэтому в декабре и далее получать выплаты будут категории ВПЛ, кому пособие назначено автоматически и кто писал заявление на его продление.

К категориям, которые автоматически получают пособие, относятся лица, которые не в состоянии работать:

пенсионеры, у которых размер пенсии не превышает 9444 грн;

люди с инвалидностью I или II групп; дети с инвалидностью в возрасте до 18 лет; тяжелобольные дети;

дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, младше 23 лет, а также родители-воспитатели и приемные родители.

Размер такого пособия для внутренних переселенцев не изменился:

для лиц с инвалидностью и детей — 3000 грн;

для других лиц — 2000 грн.

Выплаты производятся 15 и 28 числа каждого месяца.

Повышение пенсий

В последний месяц 2024 горда некоторые пенсионеры получают доплату за возраст. Украинцы, достигшие 70, 75 и 80 лет, ежемесячно получают доплаты.

Прибавки для пенсионеров составляют:

от 70 до 74 лет включительно — 300 гривен;

от 75 до 79 лет включительно — 456 гривен;

от 80 лет — 570 гривен.

Доплату получат украинцы, чьи пенсии не превышают 10 тыс. 340, 35 гривен.

Денежное пособие на детей

Кабинет министров решил осуществить выплаты на детей из малообеспеченных семей и семей переселенцев по 6,5 тысячи гривен. Деньги поступят в декабре.

Детский компонент «Зимней поддержки» включает в себя ряд позиций. Среди них — программа «Теплая зима»: единовременное денежное пособие на детей для прохождения зимнего периода.

На каждого ребенка выплатят 6500 грн единовременного пособия, такую ​​же сумму получат лица с инвалидностью.

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