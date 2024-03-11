Боррель поддержал выпуск общих облигаций для обороны ЕС от россии — Finance.ua

Боррель поддержал выпуск общих облигаций для обороны ЕС от россии Сегодня 18:30 — Мир

Боррель поддержал выпуск общих облигаций для обороны ЕС от россии

Европейский Союз может выпустить добросовестные облигации для финансирования оборонных нужд, поскольку россия угрожает безопасности блока.

Об этом сказал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, сообщает РБК-Украина.

Как отметил Боррель, недавно начались дебаты о совместном займе ЕС, чтобы справиться с серьезными усилиями, необходимыми для инвестиций в оборонный потенциал и оборонную промышленность.

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«Мы это уже успешно сделали, чтобы справиться с последствиями пандемии COVID-19, я не понимаю, почему нам не следует этого делать, когда россия угрожает самой нашей безопасности и нам срочно необходимо наращивать нашу обороноспособность и нашу оборонную промышленность», — сказал он.

По его словам, война против Украины усугубила остроту вопроса наращивания производственных мощностей европейской оборонной промышленности.

«В ответ на российскую агрессию мы сделали то, что несколько лет назад было немыслимо: предоставили оружие, в основном из имеющихся у нас запасов, стране, которая находится в состоянии войны, используя Европейский фонд мира. Но после двух лет войны высокой интенсивности существующие запасы истощены, и конфликт превратился из войны запасов в войну производства», — добавил Боррель.

Он считает, что ЕС должен перейти от чрезвычайного режима к долгосрочному видению, чтобы иметь возможность пополнять запасы и развивать оборонный потенциал, который нам понадобится в будущем в более спорной геополитической среде, и продолжать оказывать адекватную военную поддержку Украине.

«Первая неотложная задача касается производства боеприпасов. Промышленность отреагировала на эту чрезвычайную ситуацию, увеличив свои производственные мощности на 50% с начала войны. Что очень примечательно. Сегодня в этой сфере сдерживающим фактором является не столько отсутствие производственных мощностей, сколько отсутствие заказов и финансирования. Лидеры отрасли четко говорят нам: размещайте заказ, и мы будем производить больше», — сказал Боррель.

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Однако мощности на производстве боеприпасов — это лишь часть проблемы. ЕС нужно сделать гораздо больше для развития этого промышленного сектора. В европейскую оборонную промышленность входят разные игроки: от крупных транснациональных компаний до малых и средних предприятий. Географически она очень сконцентрирована: на долю нескольких государств-членов приходится 90% всей европейской оборонной промышленности. Годовой оборот этой отрасли составляет 70 млрд евро, в ней занято 500 тысяч человек, добавил глава дипломатии ЕС.

Что делает этот сектор уникальным среди всех отраслей, так это то, что правительства являются единственными покупателями. В 2022 году оборонные инвестиции стран-членов ЕС составляли 58 млрд евро, что почти в 4 раза меньше, чем в США. Оборонная политика остается исключительной компетенцией стран-членов ЕС и является владельцами собственных армий.

«Поэтому если мы хотим стимулировать европейскую оборонную промышленность, сотрудничество с государствами-членами имеет решающее значение. Нам нужно инвестировать больше, лучше, совместно и по-европейски. Мы уже много раз говорили об этом, но в этот раз нам нужно это сделать», — сказал он.

По его словам, государства-члены ЕС до сих пор недостаточно координируют и объединяют свои оборонные планы и закупки. В 2021 году общие закупки в Европе составляли всего 18%, несмотря на контрольный показатель в 35%, установленный самими государствами-членами еще в 2007 году.

Фрагментация европейской оборонной индустрии связана с политической фрагментацией континента. «В Европе у нас нет Пентагона, который концентрирует спрос и руководит отраслью. Мы должны преодолеть эту фрагментацию посредством расширения сотрудничества, стимулирования большего количества совместных закупок оборонного потенциала и проектов, представляющих общеевропейский интерес», — констатировал Боррель.

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