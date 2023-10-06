«Европа не может заменить США»: Боррель призвал изменить решение о поддержке Украины — Finance.ua

«Европа не может заменить США»: Боррель призвал изменить решение о поддержке Украины Сегодня 09:45 — Казна и Политика

«Европа не может заменить США»: Боррель призвал изменить решение о поддержке Украины

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель выразил надежду, что США пересмотрят свое решение о помощи Украине и продолжат оказывать поддержку в войне против россии.

Об этом Боррель сказал, прибыв на саммит Европейского политического сообщества в Испании.

Боррель назвал решение США не включать поддержку Украины в соглашение о временном финансировании плохой новостью и выразил надежду, что это не окончательная позиция Соединенных Штатов.

Читайте также ЕБРР намерена увеличить капитал для помощи Украине

«Украина нуждается в поддержке ЕС, и мы уверены, что будем иметь ее, и мы повысим ее, но также (Украина нуждается) и в помощи США. Я надеюсь, украинцы надеются, и я думаю, что каждый, кто не хочет, чтобы путин выиграл эту войну, должен искать пути, чтобы США пересмотрели этот вопрос и продолжили поддерживать Украину», — заявил Боррель.

В то же время он отметил, что «Европа не может заменить США» в вопросе поддержки Украины, хотя планирует расширить помощь.

«Европа увеличивает свою поддержку. На столе — предложение на 50 млрд евро с гражданской и экономической стороны и на 20 млрд евро — с военной стороны», — сказал Боррель.

Напомним, на прошлой неделе Палата представителей США решила не включать дальнейшее финансирование в поддержку Украины во временный законопроект о государственном финансировании, а во вторник — проголосовала за отстранение Кевина Маккарти с должности спикера палаты.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Європейська правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.