«Европа не может заменить США»: Боррель призвал изменить решение о поддержке Украины — Finance.ua
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«Европа не может заменить США»: Боррель призвал изменить решение о поддержке Украины

Казна и Политика
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«Европа не может заменить США»: Боррель призвал изменить решение о поддержке Украины
«Европа не может заменить США»: Боррель призвал изменить решение о поддержке Украины
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель выразил надежду, что США пересмотрят свое решение о помощи Украине и продолжат оказывать поддержку в войне против россии.
Об этом Боррель сказал, прибыв на саммит Европейского политического сообщества в Испании.
Боррель назвал решение США не включать поддержку Украины в соглашение о временном финансировании плохой новостью и выразил надежду, что это не окончательная позиция Соединенных Штатов.
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«Украина нуждается в поддержке ЕС, и мы уверены, что будем иметь ее, и мы повысим ее, но также (Украина нуждается) и в помощи США. Я надеюсь, украинцы надеются, и я думаю, что каждый, кто не хочет, чтобы путин выиграл эту войну, должен искать пути, чтобы США пересмотрели этот вопрос и продолжили поддерживать Украину», — заявил Боррель.
В то же время он отметил, что «Европа не может заменить США» в вопросе поддержки Украины, хотя планирует расширить помощь.
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«Европа увеличивает свою поддержку. На столе — предложение на 50 млрд евро с гражданской и экономической стороны и на 20 млрд евро — с военной стороны», — сказал Боррель.
Напомним, на прошлой неделе Палата представителей США решила не включать дальнейшее финансирование в поддержку Украины во временный законопроект о государственном финансировании, а во вторник — проголосовала за отстранение Кевина Маккарти с должности спикера палаты.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Європейська правда
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