ЕБРР намерена увеличить капитал для помощи Украине — Finance.ua

ЕБРР намерена увеличить капитал для помощи Украине Сегодня 20:23 — Казна и Политика

ЕБРР намерена увеличить капитал для помощи Украине

Европейский банк реконструкции и развития работает над планом увеличения своего капитала, чтобы иметь возможность ежегодно инвестировать в Украину около 1,5 млрд евро.

Об этом сообщил президент ЕБРР Одиль Рено-Бассо в интервью агентству Bloomberg.

ЕБРР стал важным финансовым спонсором экономики Украины, пострадавшей от войны. Банк заявил в мае, что планирует попросить акционеров увеличить капитал на сумму до 5 млрд евро до конца этого года.

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«Сейчас мы движемся к выводу, чтобы убедить их в том, что лучше увеличить капитал. С финансовой точки зрения, это имеет больше смысла, потому что за один евро капитала мы можем предоставить пять евро финансирования», — сказала Рено-Бассо.

Перспективы увеличения инвестиций для поддержки экономики станут приятной новостью для Украины, поскольку растет обеспокоенность тем, что поддержка военных усилий начинает ослабевать. Американские законодатели 30 сентября решили отказаться от пакета помощи Киеву на 6 млрд долларов, чтобы помочь избежать прекращения работы правительства. Бывший премьер-министр, пообещавший прекратить военную помощь Украине, победил на выборах в Словакии в субботу.

В марте Всемирный банк увеличил свою оценку того, сколько Украине понадобится для восстановления и реконструкции как минимум до 411 млрд долларов — эта цифра в 2,6 раза превышает прогнозируемый валовой внутренний продукт страны на 2022 год.

По словам Рено-Бассо, целевой показатель инвестиций в размере 1,5 млрд евро в год сравним с довоенным показателем 1 млрд евро.

По ее словам, война отодвигает Украину от ее традиционной зависимости от тяжелого производства, на которое нацелилась россия, к технологиям и цифровым решениям, которые она использует в военной промышленности. Энергетика будет двигаться в сторону возобновляемых источников, а сельское хозяйство остается ключевой отраслью.

«Мы действительно делаем все возможное, чтобы облегчить эти инвестиции и посмотреть, как мы можем поддержать любой проект развития», — сказала Рено-Бассо. ЕБРР уже заметил ограниченный интерес со стороны частных инвесторов к Украине.

В настоящее время деньги инвестируются в восстановление логистических возможностей, перемещение деятельности и восстановление разрушенного, добавила она.

Ранее президент Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо заявила, что финансовая и военная поддержка Украины является «ключевым вопросом», поэтому ее следует сохранить и увеличить.

Отметим, что в конце сентября президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо.

Зеленский отметил, что Украина заинтересована в продолжении сотрудничества с ЕБРР, в частности в сфере энергетической безопасности, финансировании торговли, поддержке критически важной инфраструктуры и муниципалитетов, продовольственной безопасности, корпоративном секторе.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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