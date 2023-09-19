ЕБРР ожидает, что инвестиции в Украину останутся на уровне около 1,5 млрд евро в год — Finance.ua

ЕБРР ожидает, что инвестиции в Украину останутся на уровне около 1,5 млрд евро в год
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) ожидает, что в течение следующих двух лет продолжит инвестировать в Украину около 1,5 млрд евро в год.
Об этом пишет Reuters.
Президент ЕБРР Одиль Рено-Бассо сказала, что эта сумма нефиксированная и может увеличиться, но все еще существует острая потребность в поддержке страны, особенно ее энергетического сектора и инфраструктуры.
«Это зависит от сценариев, но я бы ожидала как минимум на том же уровне, на уровне 1,5 млрд евро в год в среднем, если в условиях войны, — сказала Одиль Рено-Бассо. — Но если реконструкция действительно начнет ускоряться, она, вероятно, увеличится».
В 2022—2023 годах банк зарезервировал 3 миллиарда евро на поддержку инфраструктуры Украины и предоставление кредитных линий во время конфликта, из которых 1,7 млрд евро было освоено в прошлом году.
Рено-Бассо отметила необходимость поддержки энергетической безопасности Украины и ее инфраструктуры.
«Если не будет отопления, электроэнергии, зима будет очень тяжелой. Именно поэтому мы сосредотачиваемся на этом», — заявила она.
Она сообщила, что ЕБРР имеет возобновляемую кредитную линию с «Нафтогазом», чтобы помочь ему закупить достаточное количество газа, как и прошлой зимой, и что он намерен увеличить эту кредитную линию.
В прошлом году кредитор предложил «Нафтогазу» финансирование на сумму до 300 млн евро.
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