Бизнес улучшил прогнозы на 2024 год: курс гривны, зарплаты и инвестиции (инфогафика) — Finance.ua

Бизнес улучшил прогнозы на 2024 год: курс гривны, зарплаты и инвестиции (инфогафика) Сегодня 08:00

Бизнес улучшил прогнозы на 2024 год: курс гривны, зарплаты и инвестиции (инфогафика)

Более половины опрошенных компаний, а именно 58%, прогнозируют положительную динамику развития своего бизнеса в 2024 году.

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Бизнес улучшает прогнозы финансовых показателей на 2024 год

Более половины опрошенных компаний, а именно 58%, прогнозируют положительную динамику развития своего бизнеса в 2024 году. Таковы выводы опроса Европейской Бизнес Ассоциации «Прогнозы бизнеса на 2024 год». В прошлом году таковых было 47%. Результаты этого года демонстрируют положительный тренд осторожного улучшения настроений и прогнозов топ-менеджеров членских компаний Ассоциации.

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В то же время 29% директоров рассчитывают в 2024 году удержать бизнес-показатели на уровне предыдущего года, а 13% прогнозируют негативную динамику (в прошлом году таких было 25%).

Компании улучшают прогнозы финансовых показателей. Большинство руководителей ожидают роста доходов в 2024 году: 72% рассчитывают на прирост в гривне, и 55% - в натуральном выражении. В прошлом году таких было 58% и 43% соответственно. В частности, 35% опрошенных предпринимателей ожидают роста доходов в гривне до 10%, и 25% - на 11−20%. Падение доходов в гривне прогнозируют 16%, в натуральном выражении — 17%.

В бюджетах на 2024 год руководители компаний закладывают стоимость валюты в среднем на уровне 41 грн за 1 доллар. Для сравнения, на 2023 год бизнесы закладывали 43 грн/$, а в 2021−22 годах — 29 грн/$.

Новых людей в следующем году планируют нанимать 2 из 5 СЕО. В прошлом году этот показатель был вдвое меньше. В то же время, около половины компаний, а именно 48% оставят команду без изменений, и 12% планируют сокращение штата.

Зарплаты

Подавляющее большинство опрошенных компаний, а именно 87% повысят заработную плату своим сотрудникам. Из них 46% планируют повышение до 10%, а 41% - от 10% до 20%. Только 1% компаний будут сокращать уровень заработной платы и 12% планируют оставить его без изменений. В прошлом году к повышению зарплат прибегали 73% руководителей компаний.

По сравнению с прошлым годом выросло количество компаний, планирующих внедрение новых инвестиционных проектов — с 19% до 26%. Средняя стоимость запланированных проектов также выросла и составляет около 8 млн долларов (в среднем 3 млн долларов в 2023 году).

Также несколько возросло количество компаний, планирующих инвестиции в социальные инициативы, — с 60% до 65%. В среднем бизнес готов направлять на социальные проекты около 6% доходов компании. В 2023 и 2022 годах эти показатели составляли 8% и 3% соответственно.

«Бизнес постепенно восстанавливается, инвестирует и строит планы, а значит, верит в лучшее будущее Украины и нашу победу. Более того, всячески ее приближает и делает большой акцент на социальных инициативах. В то же время мы видим запрос на реформы, которые уже откровенно перезрели — действенную борьбу с коррупцией, судебную реформу, защиту прав инвесторов. Это наше обязательство на пути в ЕС, это наша ответственность перед прозрачным бизнесом, который сохраняет преданность Украине в самые тяжелые времена», — рассказала Анна Деревянко, исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации.

К топ-3 приоритетных задач правительства бизнес традиционно отнес борьбу с коррупцией, необходимость проведения судебной реформы, установление верховенства права и обеспечение макроэкономической стабильности.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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