Изменения в закон об инвестировании подписаны: какие условия предлагают инвесторам — Finance.ua

Изменения в закон об инвестировании подписаны: какие условия предлагают инвесторам Сегодня 13:02 — Казна и Политика

Изменения в закон об инвестировании подписаны: какие условия предлагают инвесторам

Президент Владимир Зеленский 12 сентября подписал изменения в закон «О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями в Украине», известный как «закон об инвестировании».

Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной Рады. Этим законом предусматривается уменьшение требований относительно размера значительных инвестиций до €12 млн с €20 млн.

Что предусматривает новый закон:

введение новой формы государственной поддержки для инвесторов: частичной компенсации стоимости строительства объектов смежной инфраструктуры;

введение возможности инвестору приступить к реализации проекта до заключения специального инвестиционного договора и внести инвестиции на предпроектные работы (подготовка документации, покупка земельного участка и т. п. ) в объеме 25% от стоимости общего размера значительных инвестиций;

уменьшение требований относительно размера значительных инвестиций до €12 млн и количества созданных новых рабочих мест — с 80 до 50 в течение срока реализации инвестиционного проекта, что должно расширить круг потенциальных инвесторов;

установление временных возможностей для доработки, а не возвращение поданных инвестором документов и специального инвестиционного договора (не более двух месяцев).

Действующий закон об «инвестнянях» предусматривает предоставление господдержки украинским и иностранным инвесторам с общей суммой инвестиций от €20 млн.

Господдержка может предоставляться в форме налоговых льгот, предоставления права на пользование землей по спецусловиям, строительство или реконструкцию необходимой инфраструктуры на средства государства. Также предусмотрено создание правительственного учреждения, которое будет заниматься сопровождением инвестпроектов и помощью инвесторам.

В августе прошлого года Кабмин упростил разработку и реализацию инвестпроектов со значительными инвестициями в рамках программы «Инвестняня».

Документ предусматривает упрощение подготовки технико-экономического обоснования инвестиционного проекта. Изменяется подход к отражению юридического, социального, организационного аспекта реализации проекта. Это позволит уменьшить нагрузку на инициаторов и ускорить получение финансирования. Также предполагается инициация инвестиционных проектов через институты совместного инвестирования.

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С начала действия закона «об инвестировании» до февраля 2023 года было подано всего пять заявок на реализацию крупных инвестиционных проектов с планируемым финансированием 11 млрд грн, заявлял нардеп Ярослав Железняк. Однако объем фактически привлеченных инвестиций был нулевым.

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