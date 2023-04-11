Рада изменила закон об «инвестнянях»: что предусматривает документ — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Рада изменила закон об «инвестнянях»: что предусматривает документ

Казна и Политика
23
Рада изменила закон об «инвестнянях»: что предусматривает документ
Рада изменила закон об «инвестнянях»: что предусматривает документ
Верховная Рада на заседании 10 апреля приняла за основу предложенные правительством изменения в закон «О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями в Украине».
Принятие соответствующего законопроекта № 8138 в первом чтении поддержали 252 нардепа, сообщил народный депутат от фракции «Голос», первый заместитель руководителя комитета ВР по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк в Telegram.
Документом предусматривается:
  • введение новой формы государственной поддержки для инвесторов, а именно частичной компенсации стоимости строительства объектов смежной инфраструктуры;
  • расширение сфер, в которых может реализоваться инвестиционный проект со значительными инвестициями;
  • введение возможности инвестору приступить к реализации проекта до заключения специального инвестиционного договора и внести инвестиции на предпроектные работы (подготовка документации, покупка земельного участка и т.п.) в объеме 25% от стоимости общего размера значительных инвестиций;
  • уменьшить требования относительно размера значительных инвестиций до 12 млн евро и количества созданных новых рабочих мест — с 80 до 50 в течение срока реализации инвестиционного проекта, что должно расширить круг потенциальных инвесторов;
  • установление временных возможностей для доработки, а не возврат поданных инвестором документов и специального инвестиционного договора (не более двух месяцев).
Ярослав Железняк напомнил, что по состоянию на середину февраля 2023 года объем привлеченных крупных инвестиций по инвестированию составил 0 грн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Фінансовий клуб
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.