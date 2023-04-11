Рада изменила закон об «инвестнянях»: что предусматривает документ — Finance.ua

Рада изменила закон об «инвестнянях»: что предусматривает документ Сегодня 12:04 — Казна и Политика

Рада изменила закон об «инвестнянях»: что предусматривает документ

Верховная Рада на заседании 10 апреля приняла за основу предложенные правительством изменения в закон «О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями в Украине».

Принятие соответствующего законопроекта № 8138 в первом чтении поддержали 252 нардепа, сообщил народный депутат от фракции «Голос», первый заместитель руководителя комитета ВР по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк в Telegram.

Документом предусматривается:

введение новой формы государственной поддержки для инвесторов, а именно частичной компенсации стоимости строительства объектов смежной инфраструктуры;

расширение сфер, в которых может реализоваться инвестиционный проект со значительными инвестициями;

введение возможности инвестору приступить к реализации проекта до заключения специального инвестиционного договора и внести инвестиции на предпроектные работы (подготовка документации, покупка земельного участка и т.п.) в объеме 25% от стоимости общего размера значительных инвестиций;

уменьшить требования относительно размера значительных инвестиций до 12 млн евро и количества созданных новых рабочих мест — с 80 до 50 в течение срока реализации инвестиционного проекта, что должно расширить круг потенциальных инвесторов;

установление временных возможностей для доработки, а не возврат поданных инвестором документов и специального инвестиционного договора (не более двух месяцев).

Ярослав Железняк напомнил, что по состоянию на середину февраля 2023 года объем привлеченных крупных инвестиций по инвестированию составил 0 грн.

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Фінансовий клуб По материалам:

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