«Закон об инвестнянях»: Рада расширила льготы для бизнеса — Finance.ua

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«Закон об инвестнянях»: Рада расширила льготы для бизнеса

Казна и Политика
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«Закон об инвестнянях»: Рада расширила льготы для бизнеса
«Закон об инвестнянях»: Рада расширила льготы для бизнеса
Верховная Рада внесла изменения в закон «О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями в Украине», известный как «закон об инвестировании».
Принятие соответствующего правительственного законопроекта № 8138 во втором чтении и в целом поддержали 260 нардепов, сообщил первый заместитель руководителя Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, народный депутат от фракции «Голос» Ярослав Железняк в Telegram.
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Что предполагает документ:

  • введение новой формы государственной поддержки для инвесторов, а именно частичной компенсации стоимости строительства объектов смежной инфраструктуры;
  • внедрение возможности инвестору приступить к реализации проекта до заключения специального инвестиционного договора и внести инвестиции на предпроектные работы (подготовка документации, покупка земельного участка и т. п.) в объеме 25% от стоимости общего размера значительных инвестиций;
  • уменьшение требований по размеру значительных инвестиций до 12 млн евро и количеству созданных новых рабочих мест — с 80 до 50 в течение срока реализации инвестиционного проекта, что должно расширить круг потенциальных инвесторов;
  • установление временных возможностей для доработки, а не возврата поданных инвестором документов и специального инвестиционного договора (не более двух месяцев).
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Как сообщалось, соответствующий законопроект правительство одобрило в октябре 2022 года. Верховная Рада проголосовала за принятие в первом чтении в апреле 2023 года.
Представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук объяснял, что предложенные изменения позволят участвовать в программе «инвестнянь» не только крупным, но и средним инвесторам.
По состоянию на февраль 2023 года с начала действия закона «об инвестировании» поступило всего пять заявок на реализацию крупных инвестиционных проектов с запланированным финансированием 11 млрд грн, однако объем привлеченных инвестиций был нулевым.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Фінансовий клуб
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