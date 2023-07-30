Какие отрасли иностранцы считают наиболее прибыльными, и какие риски останавливают их инвестировать средства — Finance.ua

Какие отрасли иностранцы считают наиболее прибыльными, и какие риски останавливают их инвестировать средства Сегодня 12:09

Какие отрасли иностранцы считают наиболее прибыльными, и какие риски останавливают их инвестировать средства

Международные инвесторы активно присматриваются к Украине, однако пока не спешат вкладывать собственные средства даже в популярные и прибыльные отрасли.

Так, по словам Анатолия Амелина, который лично общается с крупными международными инвесторами, есть определенный перечень основных отраслей, которыми заинтересованы партнеры, но и одновременно — немало рисков, которые отпугивают желающих инвестировать средства в Украину. Итак, какие отрасли наиболее прибыльны и почему иностранцы не желают рисковать — рассказываем дальше в материале.

Какие отрасли интересуют иностранцев?

Восстановление и строительство инфраструктуры

Ни для кого не секрет, что по окончанию боевых действий самой прибыльной отраслью станет сфера строительства . Особый спрос в Украине будет расти на:

— строительные и конструкционные материалы (арматура, прокат)

— строительные услуги

— строительную технику (экскаваторы, краны, машины и т. п. )

— инжиниринговые услуги

— сырье (глина, песок, щебень и т. п. )

— сопутствующие материалы и сервисы

Объемы средств, которые будут обращаться на рынке строительства, будут исчисляться десятками миллиардов долларов. Так, по оценке UIF, минимальные объемы на строительные работы по восстановлению поврежденных инфраструктурных объектов будут составлять 100 миллиардов долларов, не считая объемов на строительство новых промышленных объектов и заводов.

Агропереработка

Даже во время войны Украина остается важным игроком на арене продовольственной безопасности мира. Блокирование украинского зерна привело к значительному росту цен на рынке и повышению риска голода в странах Африки. Поэтому эта область также интересует иностранных инвесторов. В частности, речь идет о потенциале повышения урожайности путем применения современных технологий и возможности еще более глубокой переработки агропродукции.

Украина имеет возможность увеличить экспорт, по меньшей мере, в 5 раз, а объем инвестиций в данный сектор колеблется от 5 до 10 миллиардов долларов.

Энергетика

Это очень большой и емкий капиталосектор, ведь Украина нуждается не только в дешевой энергии, но и в развитии более важных секторов. В частности:

— производство и экспорт водорода

— добыча и переработка собственных нефтепродуктов

— добыча газа (причем потенциальные объемы украинского газа позволят не только закрыть собственные потребности страны, но и выйти на европейский рынок)

— разработка систем хранения энергии, а также реконструкция старых и строительство новых энергоблоков

По предварительным оценкам, общий объем инвестиций в сферу энергетики превышает 75 миллиардов долларов.

МилТек и HiTech

Уже сегодня в Украине разрабатывается и применяется большое количество новых военных разработок. Однако масштабы производства ограничены из-за нехватки иностранных вложений. Однако это одна из самых прибыльных отраслей, ведь новые технологии, вооружение и техника могут сразу использоваться на поле боя.

Медицина и реабилитация

К сожалению, из-за военных действий количество людей, нуждающихся в интенсивной терапии, имплантации и реабилитации, очень возросло. Это касается не только военных, но и гражданских людей, страдающих от ракетных обстрелов. Поэтому разработка и применение новых технологий в этих сферах может помочь Украине стать одним из главных центров медицинского туризма в Европе.

Сфера IT-технологий

По подсчетам, это единственная сфера, которая не только не потеряла доходы во время войны, но и, наоборот, смогла выйти на новый, более высокий уровень. А после завершения боевых действий исчезнут последние риски, а потому в IT-сфере ожидается значительное масштабирование.

Логистика

Территориальное расположение Украины имеет много потенциала, ведь у страны есть возможность стать главным пограничным буфером между Европой и рф, а главное — логистическим транспортным хабом для грузовых перевозок по суше, воде и воздуху.

Несмотря на большое количество перспективных отраслей, вкладывать средства здесь и сейчас никто не спешит.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.