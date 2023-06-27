Иностранному бизнесу предложили 130 проектов для инвестирования $67 млрд в Украину — Finance.ua
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Иностранному бизнесу предложили 130 проектов для инвестирования $67 млрд в Украину

Казна и Политика
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Иностранному бизнесу предложили 130 проектов для инвестирования $67 млрд в Украину
Иностранному бизнесу предложили 130 проектов для инвестирования $67 млрд в Украину
Во время Конференции по восстановлению Украины в Лондоне (Ukraine Recovery Conference) потенциальным инвесторам был предложен инвестиционный портфель на $67 млрд — это более 130 проектов в шести ключевых секторах.
Об этом сообщает Министерство экономики.
«Это мероприятие является прекрасной возможностью показать, что Украина открыта для бизнеса, и мы имеем многочисленные возможности в разных сферах. Мы собрали более 130 проектов в единый каталог и презентовали на URC Marketplace в приоритетных секторах экономики», — отметил заместитель Министра экономики Украины Александр Грибан.
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Текущие стратегические инвестиционные проекты и возможности по привлечению долгового и акционерного капитала представлены в шести ключевых секторах:
  • в сфере строительства и инжиниринга, в том числе производства строительных материалов, оборудования, конструкторских работ, инвестиционный портфель из 32 проектов стоимостью $30,8 млрд;
  • в секторе энергетики, в частности производстве «зеленой» энергии, водорода и биометана — 36 проектов стоимостью $25 млрд;
  • в сфере логистики, в том числе по модернизации транспортной инфраструктуры — 30 проектов стоимостью $6,5 млрд;
  • в аграрном секторе проекты глубокой переработки и полного использования отходов — 18 проектов стоимостью $700 млн;
  • добыча полезных ископаемых, критических минералов и производство продуктов из них, в частности, налаживание полного цикла производства литий-ионных аккумуляторов и электромобилей и т. п. — 10 проектов стоимостью $3,6 млрд;
  • в сфере здравоохранения и фармацевтическом секторе — 8 проектов стоимостью $300 млн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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