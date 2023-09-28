ЕБРР увеличит финансовую поддержку украинского бизнеса — Finance.ua

ЕБРР увеличит финансовую поддержку украинского бизнеса Сегодня 19:30 — Казна и Политика

ЕБРР увеличит финансовую поддержку украинского бизнеса

Европейский банк реконструкции и развития расширит финансирование проектов в Украине — производителей оборудования для разминирования сельскохозяйственных земель, страхования военных рисков, а также кредитования реального сектора экономики.

Об этом шла речь в ходе встречи первого вице-премьер-министра Украины — министра экономики Юлии Свириденко с президентом ЕБРР Одиль Рено-Бассо, сообщает пресс-служба Минэкономики.

«Обсудили с коллегами из ЕБРР актуальные направления сотрудничества на этот и будущий год. Для нас важно увеличивать объемы гуманитарного разминирования украинских аграрных земель, ведь мы не должны ждать 700 лет, чтобы вернуть жизнь на территории, где еще несколько месяцев назад шли военные бои. Мы абсолютно осознаем, что процесс разминирования украинских территорий — очень сложная и финансово затратная задача. Но без этого восстановительная работа и экономическое развитие на деоккупированных территориях невозможны. ЕБРР готов приобщиться к финансированию разминирования аграрных земель и разработать специальный финансовый продукт в сотрудничестве с банками и Министерством по финансированию рабочего капитала для производителей спецтехники для разминирования. Это может дать толчок для развития технологий и машиностроения в Украине», — объяснила Свириденко.

Также стороны обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества между ЕБРР и организациями финансирования развития (Development Finance Institutions, DFI) по координации усилий по инвестированию в Украину, особенно в частный сектор экономики.

Речь также шла об увеличении прямого кредитования украинского частного бизнеса, а также поддержании ликвидности госкомпаний.

Одной важной темой для обсуждения стало страхование военных рисков.

«Деньги, которые идут на поддержку частного сектора, оказывают существенно больший кумулятивный эффект для экономики, чем прямая бюджетная поддержка. Но чтобы в Украину пришли инвесторы, мы должны предоставить им полноценную защиту. Поэтому мне приятно сообщить, что ЕБРР готовит юридическое структурирование и управление соответствующим проектом, а также подготовку продукта по страхованию товаров в пути и на складах от военных рисков вместе с украинскими страховыми компаниями. На следующих этапах проект может также включать в себя страхование инвестиционных рисков», — подчеркнула Свириденко.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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