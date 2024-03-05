Еврокомиссия предлагает перевести оборонную промышленность ЕС в «режим военной экономики» — Finance.ua

Еврокомиссия предлагает перевести оборонную промышленность ЕС в «режим военной экономики» Сегодня 10:45 — Мир

Еврокомиссия предлагает перевести оборонную промышленность ЕС в «режим военной экономики»

Еврокомиссия предложит Европейскому союзу способы стимулировать свою оборонную промышленность, чтобы она могла перейти в «режим военной экономики» в ответ на вторжение россии в Украину.

Об этом пишет Reuters

Европейский комиссар по промышленности Тьерри Бретон, по словам официальных лиц ЕС, представит предложения по стимулированию стран ЕС покупать больше оружия у европейских компаний, а также по оказанию помощи таким компаниям в увеличении производственных мощностей.

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Бретон, бывший генеральный директор французской технологической компании, также заявил, что возможность очередного президентского срока Дональда Трампа в США, подвергшего сомнению обязательства Вашингтона перед НАТО, означает, что Европа должна делать больше для своей защиты.

«Нам необходимо изменить парадигму и перейти в режим военной экономики. Это также означает, что европейская оборонная промышленность должна идти на больший риск при нашей поддержке. В нынешнем геополитическом контексте Европа должна взять на себя большую ответственность за собственную безопасность вне зависимости от результата выборов наших союзников каждые четыре года», — цитирует Reuters Бретона.

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Война россии в Украине побудила многие европейские страны увеличить расходы на оборону. Но чиновники ЕС утверждают, что чисто национальные усилия менее эффективны, и хотят, чтобы органы ЕС играли более значительную роль в оборонной промышленной политике.

Аналитики говорят, что война показала, что европейская промышленность оказалась плохо подготовленной к некоторым серьезным проблемам, таким как внезапное повышение спроса на большое количество артиллерийских боеприпасов.

Предложения Бретона включают в себя создание европейской версии американской схемы иностранных военных продаж, по которой Соединенные Штаты помогают правительствам других стран покупать оружие у американских компаний.

Еще одно предложение позволит ЕС заставить европейские компании по производству оружия отдавать приоритет европейским заказам во время кризиса.

Чтобы воплотить эти предложения в жизнь, их должны одобрить 27 национальных правительств ЕС, которые часто не желают уступать полномочия в вопросах обороны и военного дела, и Европейский парламент. Предложения также будут внимательно изучены НАТО, которое заявило, что приветствует усилия ЕС по содействию европейской обороне, но предупредило, что они не должны дублировать или противоречить работе трансатлантического альянса.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Українська правда По материалам:

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