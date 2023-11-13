27 млрд евро. Боррель назвал рекордной военную помощь ЕС Украине — Finance.ua
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27 млрд евро. Боррель назвал рекордной военную помощь ЕС Украине

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27 млрд евро. Боррель назвал рекордной военную помощь ЕС Украине
27 млрд евро. Боррель назвал рекордной военную помощь ЕС Украине
Европейский Союз уже предоставил Украине беспрецедентную сумму военной помощи в 27 миллиардов евро и будет продолжать свою поддержку, поскольку война в Украине продолжается и приобретает дальнейшее обострение.
Об этом в Брюсселе перед началом заседания Совета ЕС по внешним отношениям заявил Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель.
«На фоне событий на Ближнем Востоке… нельзя забывать об Украине, где продолжается борьба. Киев уже снова бомбят, россия атакует гражданские суда в Черноморском коридоре, которые транспортируют зерно. Наша поддержка (Украина. — Ред.) растет. Я могу сказать вам, что наша помощь для Украины достигла 27 миллиардов военной поддержки. Это самая большая цифра, которой мы никогда не достигали. Мы продолжаем тренировать украинских солдат. Мы продолжаем стоять рядом с Украиной», — подчеркнул Жозеп Боррель.
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Комментируя ситуацию на Ближнем Востоке, он отметил, что страны ЕС согласовали общую позицию по поводу событий в Газе. Они признали право Израиля на оборону и одновременно призвали к максимальной сдержанности и внедрению заранее объявленных «пауз» в ведении боевых действий для доставки гуманитарной помощи и эвакуации мирного населения из зоны конфликта.
Отвечая на вопрос журналистов относительно того, как ситуация на Ближнем Востоке будет влиять на поддержку ЕС для Украины, Высокий представитель ЕС подчеркнул, что эти два конфликта полностью разные по своей природе.
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«Оба конфликта полностью разные по природе. В любом случае это вряд ли возможно — сравнивать то, что происходит в Украине и что происходит в Газе. Но очевидно, что существующие в мире подходы следует очень внимательно учитывать, чтобы избежать обвинений в двойных стандартах», — сказал Жозеп Боррель.
Он также сообщил, что кроме обсуждения ситуации на Ближнем Востоке и в Украине, министры рассмотрят развитие событий в отношениях между Арменией и Азербайджаном, встретятся с министрами иностранных дел стран Западных Балкан и обсудят подготовку к следующей «климатической» конференции под эгидой ООН.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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