В ЕС представили первую стратегию оборонной промышленности с тесным привлечением Украины — Finance.ua
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В ЕС представили первую стратегию оборонной промышленности с тесным привлечением Украины

Казна и Политика
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В ЕС представили первую стратегию оборонной промышленности с тесным привлечением Украины
В ЕС представили первую стратегию оборонной промышленности с тесным привлечением Украины
Европейская комиссия во вторник представила первую в истории Европейскую оборонно-промышленную стратегию на уровне ЕС, предполагающую тесное привлечение Украины.
Об этом сообщила пресс-служба комиссии.
Европейская оборонно-промышленная стратегия (EDIS) устанавливает ясное, долгосрочное видение достижения оборонно-промышленной готовности в Европейском Союзе.
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Как первое немедленное и основное средство реализации стратегии Европейская комиссия представляет законодательное предложение по Европейской оборонно-промышленной программе (EDIP) и рамки мер, направленных на обеспечение своевременной доступности и поставки оборонной продукции.
Стратегия определяет вызовы, с которыми сталкивается Европейская оборонная технологическая и промышленная база (EDTIB), а также возможности для полного использования ее потенциала и определяет направление развития на следующее десятилетие.
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Для поддержки государств-членов в достижении этих целей Европейская оборонно-промышленная стратегия предлагает комплекс мер, направленных на:
  • поддержание более эффективного выражения коллективных оборонных потребностей государств-членов;
  • обеспечение доступности всех оборонных продуктов с помощью более оперативной системы EDTIB при любых обстоятельствах и временных рамках;
  • обеспечение, чтобы национальные бюджеты и бюджеты ЕС поддерживали необходимыми средствами адаптацию европейской оборонной промышленности к новому контексту безопасности;
  • внедрение культуры оборонной готовности во все политики, в частности путем призыва к пересмотру кредитной политики Европейского инвестиционного банка в этом году;
  • развитие более тесных связей с Украиной через ее участие в инициативах ЕС по поддержке оборонной промышленности и стимулированию сотрудничества между оборонной промышленностью ЕС и Украины;
  • объединение с НАТО и стратегическими партнерами, единомышленниками и международными партнерами, а также более тесное сотрудничество с Украиной.
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Стратегия устанавливает индикаторы, направленные на измерение прогресса государств-членов в достижении промышленной готовности. Государствам-членам предлагается:
  • до 2030 года закупать не менее 40% оборонного оборудования в рамках кооперации;
  • обеспечить, чтобы к 2030 году стоимость внутриевропейской оборонной торговли составляла не менее 35% стоимости оборонного рынка ЕС;
  • достичь устойчивого прогресса в направлении закупок не менее 50% своего оборонного бюджета в пределах ЕС к 2030 году и 60% к 2035 году.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Європейська правда
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