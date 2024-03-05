В ЕС представили первую стратегию оборонной промышленности с тесным привлечением Украины — Finance.ua

В ЕС представили первую стратегию оборонной промышленности с тесным привлечением Украины Сегодня 15:16 — Казна и Политика

В ЕС представили первую стратегию оборонной промышленности с тесным привлечением Украины

Европейская комиссия во вторник представила первую в истории Европейскую оборонно-промышленную стратегию на уровне ЕС, предполагающую тесное привлечение Украины.

Об этом сообщила пресс-служба комиссии.

Европейская оборонно-промышленная стратегия (EDIS) устанавливает ясное, долгосрочное видение достижения оборонно-промышленной готовности в Европейском Союзе.

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Как первое немедленное и основное средство реализации стратегии Европейская комиссия представляет законодательное предложение по Европейской оборонно-промышленной программе (EDIP) и рамки мер, направленных на обеспечение своевременной доступности и поставки оборонной продукции.

Стратегия определяет вызовы, с которыми сталкивается Европейская оборонная технологическая и промышленная база (EDTIB), а также возможности для полного использования ее потенциала и определяет направление развития на следующее десятилетие.

Для поддержки государств-членов в достижении этих целей Европейская оборонно-промышленная стратегия предлагает комплекс мер, направленных на:

поддержание более эффективного выражения коллективных оборонных потребностей государств-членов;

обеспечение доступности всех оборонных продуктов с помощью более оперативной системы EDTIB при любых обстоятельствах и временных рамках;

обеспечение, чтобы национальные бюджеты и бюджеты ЕС поддерживали необходимыми средствами адаптацию европейской оборонной промышленности к новому контексту безопасности;

внедрение культуры оборонной готовности во все политики, в частности путем призыва к пересмотру кредитной политики Европейского инвестиционного банка в этом году;

развитие более тесных связей с Украиной через ее участие в инициативах ЕС по поддержке оборонной промышленности и стимулированию сотрудничества между оборонной промышленностью ЕС и Украины;

объединение с НАТО и стратегическими партнерами, единомышленниками и международными партнерами, а также более тесное сотрудничество с Украиной.

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Стратегия устанавливает индикаторы, направленные на измерение прогресса государств-членов в достижении промышленной готовности. Государствам-членам предлагается:

до 2030 года закупать не менее 40% оборонного оборудования в рамках кооперации;

обеспечить, чтобы к 2030 году стоимость внутриевропейской оборонной торговли составляла не менее 35% стоимости оборонного рынка ЕС;

достичь устойчивого прогресса в направлении закупок не менее 50% своего оборонного бюджета в пределах ЕС к 2030 году и 60% к 2035 году.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Європейська правда По материалам:

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