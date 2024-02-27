ЕС откроет инновационный оборонный офис в Киеве, — глава Еврокомиссии
Евросоюз планирует открыть инновационный оборонный офис в Киеве, а также интегрировать Украину в европейский оборонно-промышленный комплекс.
Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
«Мы удваиваем свою военную поддержку Украины. Мы уже предоставили 28 млрд евро и работаем над созданием специального фонда для закупки вооружений. Параллельно оборонная промышленность стран ЕС наращивает возможности. Мы уже предоставили полмиллиона боеприпасов, а к концу года передадим один миллион… Мы хотим укрепить оборонные мощности Украины», — сообщила глава Еврокомиссии.
По ее словам, сейчас разрабатывается новая стратегия оборонной промышленности, которая будет презентована через три недели.
«Это будет первый шаг к интеграции Украины в наши оборонные промышленные программы в Европе. Мы учимся вашему опыту на поле боя, мы хотим интенсифицировать это сотрудничество и хотим для этого открыть инновационный оборонный офис в Киеве», — добавила она.
Напомним, во время встречи премьера Украины Дениса Шмыгаля с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен они скоординировали следующие шаги в рамках инициативы Ukraine Facility, предусматривающей выделение 50 млрд евро в течение 4 лет.
Первый транш поступит в украинский бюджет уже весной этого года.
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