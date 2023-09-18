Бонусы в ІТ: кому и сколько предлагают (инфографика) — Finance.ua

Бонусы в ІТ: кому и сколько предлагают (инфографика) Сегодня 16:01 — Личные финансы

Бонусы в ІТ: кому и сколько предлагают (инфографика)

Денежные бонусы в дополнение к зарплате получают всего 21% айтишников. Помимо денежных и неденежных бонусов, компании могут предлагать участие в прибыли, но чаще всего это опция для ключевых людей компании.

Об этом свидетельствуют результаты исследования Dou.ua.

Денежные бонусы

21% айтишников получают денежные бонусы. Чаще всего компании платят своим сотрудникам годовые бонусы — их получают 8% айтишников. 5% имеют ежемесячные бонусы, по 4% - ежеквартальные бонусы и нерегулярные бонусы за хорошие показатели работы.

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На втором году полномасштабной войны компании стали реже предоставлять денежные бонусы: год назад получали 28% людей. Прежде всего, работодатели сокращают нерегулярные денежные бонусы за достижение определенных результатов — год назад их получали 9% айтишников, а теперь только 4%. Регулярные бонусы компании стараются не трогать — сейчас их получают почти столько же специалистов, как и в прошлом.

Инфографика: Dou.ua

Денежные бонусы чаще используются для поощрения нетехнических специалистов: 29% из них получают дополнительные выплаты к зарплате. Денежные бонусы есть у половины специалистов по продажам и развитию бизнеса и у около 40% специалистов по поддержке клиентов и Customer Success, HR, рекрутингу, финансам и учету.

Также денежные бонусы получают около 40% руководителей высшего уровня — СEO, Director of Engineering, Delivery и Engineering Managers, около половины Program Managers.

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Техническим специалистам денежные бонусы предлагают заметно реже. Среди разработчиков такие выплаты есть только у 17%, среди QA — у 18%. РМ получают их несколько чаще — в 28% случаев. Бонусы чаще предлагают опытным специалистам, управляющим командами — их получают около трети технических специалистов уровня Tech Lead и выше.

Нерегулярные и регулярные бонусы

Бонусы, выплачиваемые регулярно (ежемесячно, ежеквартально или ежегодно), как правило, не очень велики. Для большинства специализаций общая сумма бонусов за год не превышает медианную зарплату за месяц. Исключением являются специалисты по продажам и развитию бизнеса, HR и рекрутинг, РМ, у которых бонусы составляют существенную долю доходов.

Медианный размер регулярных бонусов не снизился по сравнению с прошлым годом, а для многих специализаций даже вырос. Возможно, бонусы чаще сохраняют для более опытных и высокооплачиваемых специалистов, из-за чего увеличивается и медианный размер бонуса. Исключение составляют технические специалисты C-level: их годовой медианный бонус упал с $15 000 в прошлом году до $7400 сейчас.

Инфографика: Dou.ua

Нерегулярные бонусы за хорошие показатели работы тоже невелики, чаще всего в пределах $200−300.

В отличие от регулярных бонусов, бонусы за хорошие показатели стали давать реже, а еще уменьшили их размер: в прошлом году они составляли $300−500 для большинства специализаций.

Инфографика: Dou.ua

Опционы, акции и участие в прибылях

Другой вид денежного поощрения сотрудников, который используют компании, — опционы, акции или участие в прибылях. Такой вид бонусов менее распространен, чем денежные бонусы: только 11% айтишников сказали, что их компании предлагают такой вид поощрения.

Чаще всего их предоставляют тем, кто проработал в компании определенное время (48% всех случаев). Другой вариант — если компания или команда достигают определенных результатов (23%). В 29% случаев подобные бонусы компания предлагает всем сотрудникам.

Опционами, акциями и участием в доходах чаще всего мотивируют руководителей. Около 40% CEO, Director of Engineering или Engineering Manager получают такой вид поощрения от компаний, а также более 20% руководителей команд, техлидов и архитекторов.

В основном такие бонусы предлагают своим сотрудникам стартапы: у них 31% работающих здесь айтишников. Техническим специалистам стартапы предлагают опционы и акции чаще, чем нетехнические.

Самые распространенные бонусы в ІТ

Если денежные бонусы и участие в доходах компании предлагают относительно небольшое количество специалистов, то неденежные бонусы предоставляются гораздо чаще. 57% айтишников имеют медстраховку от компании, 56% - изучение английского, 49% - обучение по специальности. 40% специалистов получают подарки к праздникам, а 38% компания предлагает помощь с переездом.

Как и в случае с денежными бонусами, крупные компании чаще предоставляют своим сотрудникам неденежные поощрения, чем маленькие компании. Реже других компаний имеют похожие бонусы стартапы.

Инфографика: Dou.ua

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Dou По материалам:

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