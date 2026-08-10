Болгарский бизнес в Украине заработал почти 25 млрд грн в год Сегодня 12:36

Бизнесмен с документами

В Украине зарегистрировано 256 компаний с болгарскими бенефициарами, которые отчитались о результатах работы за 2025 год. Почти каждая шестая из них получила за год более 100 млн грн дохода — таких бизнесов насчитывается 46. В общей сложности эти компании заработали 24,72 млрд грн, что на 6% меньше, чем годом ранее.

Об этом сообщает Опендатабот

Где работают и чем занимаются компании с болгарскими владельцами

Почти половина компаний с болгарскими бенефициарами зарегистрирована в Киеве — 123 бизнеса. Еще 39 компаний работают в Одесской области, 20 — в Николаевской, 15 — в Киевской и 11 — в Харьковской.

В Кировоградской, Луганской, Сумской и Херсонской областях не зарегистрировано ни одной компании с болгарскими бенефициарами.

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Самым популярным направлением деятельности для такого бизнеса является оптовая торговля — в этой сфере работают 53 компании. Еще 42 предприятия занимаются поставкой электроэнергии и газа, а 29 — операциями с недвижимостью.

Кто из болгарских компаний получил наибольший доход

Наибольший доход среди компаний с болгарскими владельцами в 2025 году получил дистрибьютор строительной техники Констракшн Машинери — 4,43 млрд грн.

На втором месте — Грин Кул, которая занимается импортом и дистрибуцией пищевой продукции, с доходом 2,09 млрд грн. Энерготрейдер «Элементум Энерджи Трейд» получил 1,85 млрд грн, «Костопольский завод стеклоизделий» — 1,80 млрд грн, а «Днестровская ветроэлектростанция» — 1,56 млрд грн.

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Наибольший рост дохода за год продемонстрировала «Аркус Украина», производящая военные транспортные средства. Ее доход увеличился почти в 40 раз — с 11,6 млн грн в 2024 году до 462,6 млн грн в 2025-м.

Наибольшее сокращение дохода зафиксировала компания «Пирятинский деликатес». Ее показатель упал на 88% - с 3,98 млрд грн до 464,4 млн грн.

Ранее мы сообщали , что каждая седьмая компания с венгерскими владельцами в Украине зарабатывает более 100 млн грн.

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