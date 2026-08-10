Болгарский бизнес в Украине заработал почти 25 млрд грн в год
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В Украине зарегистрировано 256 компаний с болгарскими бенефициарами, которые отчитались о результатах работы за 2025 год. Почти каждая шестая из них получила за год более 100 млн грн дохода — таких бизнесов насчитывается 46. В общей сложности эти компании заработали 24,72 млрд грн, что на 6% меньше, чем годом ранее.
Самым популярным направлением деятельности для такого бизнеса является оптовая торговля — в этой сфере работают 53 компании. Еще 42 предприятия занимаются поставкой электроэнергии и газа, а 29 — операциями с недвижимостью.
Кто из болгарских компаний получил наибольший доход
Наибольший доход среди компаний с болгарскими владельцами в 2025 году получил дистрибьютор строительной техники Констракшн Машинери — 4,43 млрд грн.
На втором месте — Грин Кул, которая занимается импортом и дистрибуцией пищевой продукции, с доходом 2,09 млрд грн. Энерготрейдер «Элементум Энерджи Трейд» получил 1,85 млрд грн, «Костопольский завод стеклоизделий» — 1,80 млрд грн, а «Днестровская ветроэлектростанция» — 1,56 млрд грн.