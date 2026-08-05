Кабмин готовит поддержку бизнеса после российских ударов

Корецкий заявил, что правительство срочно организует встречи с представителями бизнеса и проработает необходимые решения для обеспечения непрерывной работы логистических компаний и торговых предприятий в ответ на российский ракетный террор.
Он добавил, что Министерство экономики получило соответствующие поручения.
Что известно об атаке россии 5 августа
Ночью россия нанесла очередной массированный удар по Киеву и Киевской области. Враг выпустил 28 ракет, а также 115 дронов.
Повреждены жилые дома, магазины, складская и другая гражданская инфраструктура.
«россия увеличивает и распространяет свой террор на бизнес, обслуживающий миллионы людей. Под ударом оказались украинские предприятия, производства, торговые и логистические комплексы», — написал Корецкий.
Отметим, что 5 августа соучредитель Rozetka Ирина Чечоткина сообщила, что компания потеряла крупнейший распределительный центр в Броварах, который обрабатывал более 100 000 заказов в день и не подлежит восстановлению.
Группа «Эпицентр» заявила об уничтожении логистического центра в Киеве, двух складских комплексов в Калиновке и фактической потере одного из крупнейших в Украине заводов по производству керамической плитки. Компания уже объявила о временном переносе производства плитки на свои предприятия за границей.
Сеть «Сільпо» также написала о поражении двух распределительных центров, погибли шесть их работников.
В селе Квитневое ракета попала вблизи железнодорожной станции.
Владимир Зеленский сообщил, что в результате массированной российской атаки по Киеву и Киевской области погибли 17 человек, еще 44 человека получили ранения. «Основная цель атаки — складские помещения гражданских предприятий, также были удары по инфраструктуре, железнодорожной станции. Объекты, не причастные к войне: пивоваренная компания, склады строительных материалов, гражданская логистика», — уточнил президент.