Болгария рискует лишиться миллиардов от ЕС из-за политического кризиса — Finance.ua

Болгария рискует лишиться миллиардов от ЕС из-за политического кризиса Сегодня 19:15 — Мир

Болгария рискует лишиться миллиардов от ЕС из-за политического кризиса

Cкандалы и агрессивное поведение радикальных пророссийских и популистских партий помешали парламенту Болгарии собрать большинство, необходимое для принятия ключевых законов, от которых зависят миллиарды евро выплат в рамках Плана восстановления и устойчивости от ЕС.

Об этом сообщает Euractiv

В полночь в четверг болгарский парламент пытался провести последнее запланированное заседание перед всеобщими выборами, во время которого он должен был принять долгожданные изменения от Европейской комиссии до Дорожной карты климатической нейтральности.

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Однако этого не произошло, поскольку депутаты от пророссийской радикальной партии «Возрождение» и популистской партии «Есть такой народ» силой заняли трибуну, а некоторые из них повредили кабели звуковой системы в зале заседаний.

«Это была последняя возможность спасти более двух миллиардов левов, предусмотренных Планом восстановления (1 миллиард евро)», — заявил после инцидента Делян Добрев, депутат от крупнейшей болгарской партии ГЕРБ.

Болгария — единственная страна ЕС, которая получила только один платеж по Плану восстановления — 1,7 млрд евро из 5,7 млрд евро, которые предстоит выплатить стране от ЕС.

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Денежные средства были заблокированы, поскольку болгарский парламент в течение двух лет отказывался принять новую Дорожную карту климатической нейтральности и график постепенного вывода из эксплуатации угольных электростанций до 2038 года и введение возобновляемых источников энергии в угольных регионах.

«Из-за непринятия климатически нейтральной дорожной карты было потеряно 266 млн евро — 30% второго платежа по Плану восстановления», — заявила временный министр финансов страны Людмила Петкова.

Как отмечается, план REPowerEU должен сократить чистые выбросы парниковых газов по меньшей мере на 55% к 2030 году и достичь климатической нейтральности ЕС к 2050 году.

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Если Болгария не хочет потерять деньги на «зеленый» переход, парламент может собраться на внеочередную сессию, чтобы проголосовать за поправки и отправить их в Европейскую комиссию для принятия не позднее 15−20 октября.

Без плана климатической нейтральности Болгария остается зависимой от углеродных источников энергии, что увеличит стоимость выбросов и обременит местные предприятия и домохозяйства более дорогой энергией.

Между тем, невыполнение директив ЕС по сокращению выбросов углерода и достижение климатической нейтральности может привести к финансовым санкциям.

ЕС вводит строгий контроль за реализацией «зеленой» политики, и Болгария может столкнуться с серьезными правовыми последствиями, включая судебный иск в Суд ЕС.

Укрінформ По материалам:

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