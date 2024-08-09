В Болгарии планируют упростить выдачу туристических и рабочих виз — Finance.ua

В Болгарии планируют упростить выдачу туристических и рабочих виз Сегодня 17:20 — Личные финансы

В Болгарии планируют упростить выдачу туристических и рабочих виз

Министр туризма Болгарии Евтим Милошев и заместитель министра иностранных дел Мария Ангелиева обсудили планы по упрощению выдачи туристических и рабочих виз. Также правительство Болгарии предлагает упростить работу консульских служб в третьих странах.

Об этом сообщает Schengen.News.

По мнению Милошева, люди, создающие туризм в Болгарии, являются инвесторами. Он сказал, что для них «бизнес — это сегодня и сейчас», подчеркнув, что стране необходимо понять их проблемы и найти решение, как от них избавиться.

Ангелиева добавила, что Министерство иностранных дел сотрудничает с Министерством финансов, чтобы облегчить процесс вступления для тех, кто заинтересован в работе в Болгарии.

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«Мы активно работаем над получением финансирования от Министерства финансов для работы дополнительных консулов, чтобы обслуживать большее количество граждан», — заявила она.

Ангельева добавила, что за последние несколько лет объемы работы в консульских учреждениях значительно выросли из-за повышения интереса граждан к работе в Болгарии, а также посещения страны в туристических целях.

Напомним, на заседании 31 июля временное правительство Болгарии одобрило продление гуманитарной помощи для беженцев из Украины.

Справка Finance.ua:

в странах Евросоюза временной защитой пользуются 4,2 млн человек из Украины;

среди стран, которые приютили наибольшее количество украинцев, остаются: Германия (1 301 790 человек, 30,9% от общего количества ЕС); Польша (955 520; 22,7%); Чехия (364 375; 8,7%);

в то же время в несколько стран в марте прибыло больше украинцев: Германия (+15 210; +1,2%); Нидерланды (+4705; +4,0%); Болгария (+3475; +7,6%).

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