Более полумиллиона украинских семей воспользовались услугой «єМалятко» — Finance.ua

Более полумиллиона украинских семей воспользовались услугой «єМалятко» Сегодня 09:13 — Казна и Политика

Более полумиллиона украинских семей воспользовались услугой «єМалятко», Фото: freepik

Все больше родителей новорожденных выбирают услугу «єМалятко», которая позволяет получить 9 государственных услуг по одному онлайн-заявлению. Уже более полумиллиона украинских семей воспользовались этим сервисом через портал «Дія».

Об этом сообщили в Министерстве социальной политики Украины.

В каких областях услуга стала самой популярной

Наибольшее количество заявлений поступает из Киевской, Днепропетровской, Львовской и Одесской областей.

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В среднем регистрация рождения занимает не более суток.

Преимущества услуги

Услуга «єМалятко» позволяет онлайн зарегистрировать рождение ребенка, оформить пособие и заказать другие услуги без необходимости посещать государственные учреждения.

Для этого необходимо иметь номер медицинского заключения или решение об установлении факта рождения ребенка.

Далее необходимо перейти на портал «Дія» и заполнить заявление . Сервис сделает все остальное.

Услуга была введена Министерством цифровой трансформации Украины совместно с Минсоцполитики и Национальной социальной сервисной службы Украины при содействии EU4DigitalUA, которая выполняется Фондом Восточная Европа и финансируется Швейцарией.

Напомним, в рамках программы «Зимова єПідтримка» правительство усовершенствовало механизм выплат программы єМалятко.

«Сегодня совершенствуем механизм выплат. А именно, упрощаем процедуру выдачи документов о государственной регистрации рождения при заказе услуги по их доставке по месту жительства заявителя», — отметил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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