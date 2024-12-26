Более полумиллиона украинских семей воспользовались услугой «єМалятко» — Finance.ua

Более полумиллиона украинских семей воспользовались услугой «єМалятко»
Все больше родителей новорожденных выбирают услугу «єМалятко», которая позволяет получить 9 государственных услуг по одному онлайн-заявлению. Уже более полумиллиона украинских семей воспользовались этим сервисом через портал «Дія».
Об этом сообщили в Министерстве социальной политики Украины.
В каких областях услуга стала самой популярной
Наибольшее количество заявлений поступает из Киевской, Днепропетровской, Львовской и Одесской областей.
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В среднем регистрация рождения занимает не более суток.
Преимущества услуги
Услуга «єМалятко» позволяет онлайн зарегистрировать рождение ребенка, оформить пособие и заказать другие услуги без необходимости посещать государственные учреждения.
Для этого необходимо иметь номер медицинского заключения или решение об установлении факта рождения ребенка.
Далее необходимо перейти на портал «Дія» и заполнить заявление. Сервис сделает все остальное.
Услуга была введена Министерством цифровой трансформации Украины совместно с Минсоцполитики и Национальной социальной сервисной службы Украины при содействии EU4DigitalUA, которая выполняется Фондом Восточная Европа и финансируется Швейцарией.
Напомним, в рамках программы «Зимова єПідтримка» правительство усовершенствовало механизм выплат программы єМалятко.
«Сегодня совершенствуем механизм выплат. А именно, упрощаем процедуру выдачи документов о государственной регистрации рождения при заказе услуги по их доставке по месту жительства заявителя», — отметил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
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