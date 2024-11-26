Кабмін вдосконалив механізм виплат програми єМалятко — Finance.ua

Кабмін вдосконалив механізм виплат програми єМалятко Сьогодні 20:39 — Особисті фінанси

Кабмін вдосконалив механізм виплат програми єМалятко

У рамках програми «Зимової підтримки» уряд вдосконалив механізм виплат програми єМалятко.

Про це прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив на засіданні уряду.

«Сьогодні вдосконалюємо механізм виплат. А саме, спрощуємо процедуру видачі документів про державну реєстрацію народження у разі замовлення послуги з їх доставки за місцем проживання заявника», — зазначив Шмигаль.

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За словами прем’єра, у 2024 році близько 36 тисяч родин уже отримали бебі-бокси, а для 126 тисяч родин держава перерахувала вартість «пакунку малюка» на суму 974 млн грн.

Довідка Finance.ua:

єМалятко — комплексна послуга для батьків новонароджених;

за однією заявою, поданою онлайн, можна зареєструвати народження дитини та отримати до 10-ти державних послуг від різних органів влади, потрібних при народженні дитини.

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