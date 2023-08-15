Как будет работать услуга єМалятко — Finance.ua

Как будет работать услуга єМалятко
Кабинет министров утвердил Порядок предоставления комплексной электронной публичной услуги єМалятко. Эта услуга действовала с 2020 года в экспериментальном режиме.
Об этом сообщается в постановлении от 11 августа 2023 г. № 853.
Услуга єМалятко состоит из следующих услуг:
1) государственная регистрация рождения и определение происхождения ребенка;
- 2) декларирование местожительства ребенка;
- 3) назначение пособия при рождении ребенка;
- 4) внесение сведений о ребенке в Реестр пациентов в электронной системе здравоохранения;
- 5) регистрация ребенка в Государственном реестре физических лиц — налогоплательщиков;
- 6) внесение информации о ребенке в Единый государственный демографический реестр с автоматическим формированием уникального номера записи в нем;
- 7) предоставление денежной компенсации стоимости единовременной натуральной помощи Пакет малыша;
- 8) выдача удостоверений родителей многодетной семьи и ребенка из многодетной семьи;
- 9) назначение пособия на детей, воспитывающихся в многодетных семьях.
Услуги, входящие в состав услуги єМалятко, могут предоставляться через средства Портала Дія и информационно-коммуникационных систем государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций, которые могут быть задействованы для предоставления єМалятко.
Условия предоставления услуг и заявление
Услуга єМалятко предоставляется, если:
- родители ребенка являются гражданами Украины;
- в отношении ребенка было выдано медицинское заключение о рождении.
- Услуга єМалятко предоставляется исключительно по желанию родителей ребенка или одного из них путем подачи заявления о государственной регистрации рождения.
В случае когда сведения об отце ребенка вносятся в Государственный реестр актов гражданского состояния граждан по заявлению матери ребенка, получение услуги єМалятко осуществляется только по заявлению матери.
Заявитель может подать заявление одним из следующих способов:
- лично через Портал Дія;
- через центр предоставления административных услуг;
- непосредственно в отдел государственной регистрации актов гражданского состояния;
- в учреждении здравоохранения, которое предоставляет медицинскую помощь при родах.
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