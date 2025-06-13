Более половины ветеранов сталкиваются с препятствиями при трудоустройстве — Finance.ua

Более половины ветеранов сталкиваются с препятствиями при трудоустройстве Сегодня 10:06 — Личные финансы

Более половины ветеранов сталкиваются с препятствиями при трудоустройстве

Более половины украинских ветеранов и ветеранок сталкиваются с трудностями во время трудоустройства после возвращения в гражданскую жизнь.

Об этом свидетельствуют результаты исследования «Трудоустройство ветеранов и ветеранок: барьеры и адаптационные вызовы», которое провел Украинский ветеранский фонд Министерства по делам ветеранов совместно с платформой robota.ua.

С какими препятствиями сталкиваются ветераны

Среди участвовавших в опросе 57% заявили о сложностях с поиском работы после увольнения с военной службы. Чаще всего они называли следующие причины:

несоответствие зарплаты потребностям — 37,3%;

проблемы со здоровьем — 36,3%;

психоэмоциональное состояние — 25,5%;

дискриминацию — 23,3%.

Эти же факторы часто становились причиной увольнения с первого места работы после возвращения со службы.

По словам руководителя аналитического отдела фонда Анастасии Селяниновой, барьеры условно делятся на два типа: образовательный и ценностный. Во время службы гражданская среда меняется и не все успевают адаптироваться к новым требованиям рынка труда. Кроме того, общество не всегда понимает опыт военных, что приводит к напряжению и непониманию.

Какие навыки имеют ветераны и почему это важно для работодателей

Наиболее распространенные навыки, полученные во время службы:

способность быстро адаптироваться — 73%;

оказание первой медицинской помощи — 67,4%;

командная работа — 66,5%;

управление людьми — 64,6%.

Большинство этих навыков относятся к так называемым «мягким» (soft skills), высоко ценящимся в современном бизнесе. По результатам отдельного опроса компаний наиболее востребованы: командная работа, адаптивность, критическое мышление и коммуникационные умения.

В какой поддержке нуждаются ветераны

По мнению самих ветеранов, наиболее востребованы следующие меры:

программы переквалификации — 50%;

квотирование рабочих мест — 49,7%;

признание военного опыта как трудового — 47,2%;

дополнительное образование, психологическая поддержка, помощь в поиске работы — около 45%.

Среди работодателей 32,9% уже располагают программами переквалификации, 22,6% — разрешают свободный график, а 21,9% — внедрили психологическую поддержку. В то же время, 34,2% не имеют никаких программ поддержки или считают их неэффективными.

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Министр по делам ветеранов Наталья Калмыкова подчеркнула, что ключ к интеграции ветеранов в гражданскую жизнь в совместных действиях государства, бизнеса и общества. Она подчеркнула, что у ветеранов есть не только устойчивость и командная работа, но и управленческие навыки, опыт в логистике, принятие решений в критических условиях. И часто именно непонимание этих компетенций создает барьеры, а не их отсутствие.

Более 40% работодателей заявили, что при равных условиях предпочли бы кандидата с ветеранским опытом. Однако, если речь идет о более низком уровне квалификации, выбор чаще делается в пользу гражданского претендента.

Напомним, по данным OLX Работа, в Украине растет спрос на работников, имеющих статус участника боевых действий. По сравнению с прошлым годом, работодатели все чаще указывают в вакансиях, которые готовы взять на работу ветеранов. Больше всего вакансий для УБД предлагают в отраслях логистики, производства, безопасности и торговли.

Ранее президент Украины подписал закон, который уменьшает на 50% стоимость «автогражданки» для ветеранов и лиц с инвалидностью вследствие войны. Скидка будет действовать с 1 января 2025 года — на время военного положения и еще год после его завершения.

По данным Госстата, средняя зарплата в Украине в конце 2024 составила 21,5 тыс. грн.

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