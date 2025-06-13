Более половины ветеранов сталкиваются с препятствиями при трудоустройстве — Finance.ua

Более половины ветеранов сталкиваются с препятствиями при трудоустройстве
Более половины украинских ветеранов и ветеранок сталкиваются с трудностями во время трудоустройства после возвращения в гражданскую жизнь.
Об этом свидетельствуют результаты исследования «Трудоустройство ветеранов и ветеранок: барьеры и адаптационные вызовы», которое провел Украинский ветеранский фонд Министерства по делам ветеранов совместно с платформой robota.ua.
С какими препятствиями сталкиваются ветераны
Среди участвовавших в опросе 57% заявили о сложностях с поиском работы после увольнения с военной службы. Чаще всего они называли следующие причины:
- несоответствие зарплаты потребностям — 37,3%;
- проблемы со здоровьем — 36,3%;
- психоэмоциональное состояние — 25,5%;
- дискриминацию — 23,3%.
Эти же факторы часто становились причиной увольнения с первого места работы после возвращения со службы.
По словам руководителя аналитического отдела фонда Анастасии Селяниновой, барьеры условно делятся на два типа: образовательный и ценностный. Во время службы гражданская среда меняется и не все успевают адаптироваться к новым требованиям рынка труда. Кроме того, общество не всегда понимает опыт военных, что приводит к напряжению и непониманию.
Какие навыки имеют ветераны и почему это важно для работодателей
Наиболее распространенные навыки, полученные во время службы:
- способность быстро адаптироваться — 73%;
- оказание первой медицинской помощи — 67,4%;
- командная работа — 66,5%;
- управление людьми — 64,6%.
Большинство этих навыков относятся к так называемым «мягким» (soft skills), высоко ценящимся в современном бизнесе. По результатам отдельного опроса компаний наиболее востребованы: командная работа, адаптивность, критическое мышление и коммуникационные умения.
В какой поддержке нуждаются ветераны
По мнению самих ветеранов, наиболее востребованы следующие меры:
- программы переквалификации — 50%;
- квотирование рабочих мест — 49,7%;
- признание военного опыта как трудового — 47,2%;
- дополнительное образование, психологическая поддержка, помощь в поиске работы — около 45%.
Среди работодателей 32,9% уже располагают программами переквалификации, 22,6% — разрешают свободный график, а 21,9% — внедрили психологическую поддержку. В то же время, 34,2% не имеют никаких программ поддержки или считают их неэффективными.
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Министр по делам ветеранов Наталья Калмыкова подчеркнула, что ключ к интеграции ветеранов в гражданскую жизнь в совместных действиях государства, бизнеса и общества. Она подчеркнула, что у ветеранов есть не только устойчивость и командная работа, но и управленческие навыки, опыт в логистике, принятие решений в критических условиях. И часто именно непонимание этих компетенций создает барьеры, а не их отсутствие.
Более 40% работодателей заявили, что при равных условиях предпочли бы кандидата с ветеранским опытом. Однако, если речь идет о более низком уровне квалификации, выбор чаще делается в пользу гражданского претендента.
Напомним, по данным OLX Работа, в Украине растет спрос на работников, имеющих статус участника боевых действий. По сравнению с прошлым годом, работодатели все чаще указывают в вакансиях, которые готовы взять на работу ветеранов. Больше всего вакансий для УБД предлагают в отраслях логистики, производства, безопасности и торговли.
Ранее президент Украины подписал закон, который уменьшает на 50% стоимость «автогражданки» для ветеранов и лиц с инвалидностью вследствие войны. Скидка будет действовать с 1 января 2025 года — на время военного положения и еще год после его завершения.
По данным Госстата, средняя зарплата в Украине в конце 2024 составила 21,5 тыс. грн.
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