Более половины ветеранов сталкиваются с препятствиями при трудоустройстве — Finance.ua

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Более половины ветеранов сталкиваются с препятствиями при трудоустройстве

Личные финансы
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Более половины ветеранов сталкиваются с препятствиями при трудоустройстве
Более половины ветеранов сталкиваются с препятствиями при трудоустройстве
Более половины украинских ветеранов и ветеранок сталкиваются с трудностями во время трудоустройства после возвращения в гражданскую жизнь.
Об этом свидетельствуют результаты исследования «Трудоустройство ветеранов и ветеранок: барьеры и адаптационные вызовы», которое провел Украинский ветеранский фонд Министерства по делам ветеранов совместно с платформой robota.ua.

С какими препятствиями сталкиваются ветераны

Среди участвовавших в опросе 57% заявили о сложностях с поиском работы после увольнения с военной службы. Чаще всего они называли следующие причины:
  • несоответствие зарплаты потребностям — 37,3%;
  • проблемы со здоровьем — 36,3%;
  • психоэмоциональное состояние — 25,5%;
  • дискриминацию — 23,3%.
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График: veteranfund.com.ua/
Эти же факторы часто становились причиной увольнения с первого места работы после возвращения со службы.
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График: veteranfund.com.ua/
По словам руководителя аналитического отдела фонда Анастасии Селяниновой, барьеры условно делятся на два типа: образовательный и ценностный. Во время службы гражданская среда меняется и не все успевают адаптироваться к новым требованиям рынка труда. Кроме того, общество не всегда понимает опыт военных, что приводит к напряжению и непониманию.

Какие навыки имеют ветераны и почему это важно для работодателей

Наиболее распространенные навыки, полученные во время службы:
  • способность быстро адаптироваться — 73%;
  • оказание первой медицинской помощи — 67,4%;
  • командная работа — 66,5%;
  • управление людьми — 64,6%.
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График: veteranfund.com.ua/
Большинство этих навыков относятся к так называемым «мягким» (soft skills), высоко ценящимся в современном бизнесе. По результатам отдельного опроса компаний наиболее востребованы: командная работа, адаптивность, критическое мышление и коммуникационные умения.

В какой поддержке нуждаются ветераны

По мнению самих ветеранов, наиболее востребованы следующие меры:
  • программы переквалификации — 50%;
  • квотирование рабочих мест — 49,7%;
  • признание военного опыта как трудового — 47,2%;
  • дополнительное образование, психологическая поддержка, помощь в поиске работы — около 45%.
Среди работодателей 32,9% уже располагают программами переквалификации, 22,6% — разрешают свободный график, а 21,9% — внедрили психологическую поддержку. В то же время, 34,2% не имеют никаких программ поддержки или считают их неэффективными.
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Министр по делам ветеранов Наталья Калмыкова подчеркнула, что ключ к интеграции ветеранов в гражданскую жизнь в совместных действиях государства, бизнеса и общества. Она подчеркнула, что у ветеранов есть не только устойчивость и командная работа, но и управленческие навыки, опыт в логистике, принятие решений в критических условиях. И часто именно непонимание этих компетенций создает барьеры, а не их отсутствие.
Более 40% работодателей заявили, что при равных условиях предпочли бы кандидата с ветеранским опытом. Однако, если речь идет о более низком уровне квалификации, выбор чаще делается в пользу гражданского претендента.
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График: veteranfund.com.ua/
Напомним, по данным OLX Работа, в Украине растет спрос на работников, имеющих статус участника боевых действий. По сравнению с прошлым годом, работодатели все чаще указывают в вакансиях, которые готовы взять на работу ветеранов. Больше всего вакансий для УБД предлагают в отраслях логистики, производства, безопасности и торговли.
Ранее президент Украины подписал закон, который уменьшает на 50% стоимость «автогражданки» для ветеранов и лиц с инвалидностью вследствие войны. Скидка будет действовать с 1 января 2025 года — на время военного положения и еще год после его завершения.
По данным Госстата, средняя зарплата в Украине в конце 2024 составила 21,5 тыс. грн.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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