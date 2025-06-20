Более 800 тысяч украинцев стали предпринимателями через Дію: как это сделать (видео) — Finance.ua

Более 800 тысяч украинцев стали предпринимателями через Дію: как это сделать (видео)
По состоянию на середину июня 2025 года количество ФЛП возросло до 2,171 млн. С начала полномасштабной войны количество ФЛП увеличилось более чем на 178 тыс.
Если вы хотите начать собственное дело без бюрократии, длинных очередей и груды бумаг, то откройте ФЛП в Дії за 2 секунды. Об этом пишет «Дія». Именно так поступили уже 805 732 украинца, которые воспользовались этой услугой.
Где больше всего зарегистрировали
- Больше всего новых бизнесов зарегистрировали в Киеве, Днепропетровской, Харьковской, Львовской и Киевской областях.
Также интересна деталь в том, что более 55% этих новых предпринимателей — женщины. Мужчин почти 45%.
Какую деятельность выбирают
Чаще всего это — программирование, интернет-торговля, продуктовые магазины, рестораны и салоны красоты.
Как это сделать
Все подробно вы можете посмотреть по ссылке на видео.
Напомним, эта услуга реализована Министерством цифровой трансформации Украины в сотрудничестве с Министерством юстиции Украины в рамках Программы EGAP, выполняемой Фондом Восточная Европа при поддержке Швейцарии.
Недавно Верховная Рада поддержала поправки к законопроекту, возвращающим справедливость для ФЛП на фронте. Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
По словам Гетманцева, ВР поддержала его поправки, которые возвращают справедливость для ФЛП на фронте.
- ФЛП-контрактники также освобождены от уплаты НДФЛ, ЕН, военного сбора и ЕСВ.
- Налоговая автоматически получает данные о военных-ФЛП — и автоматически применяет увольнения. Ограничение в 10 дней на подачу документов отменено.
- После демобилизации есть:▪️ 150 дней на подачу отчетности без штрафов;▪️ 180 дней на уплату налогов за работников — тоже без штрафов и пени.
- Весь налоговый долг военных-ФЛП подлежит аннулированию.
- Налоговая обязана возобновить регистрацию единого налога с даты ее аннулирования (если отменили из-за долга).
- Если у налоговой нет информации о ФЛП-военном — можно подать заявление. Без ограничения во времени и с соблюдением всех прав.
Он напомнил, что начиная с марта 2025 года количество открытых ФЛП (20 029) больше количества закрытых (18 477) на 1552 субъекта, в апреле 2025 года также открытых (21 517) больше, чем закрытых (17 618) на 3 899 субъектов, за май открытых (24 572) больше, чем закрытых (16 855) на 7 717 ФЛП.
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