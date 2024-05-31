Более 6 тысяч рабочих мест: в Украине появятся два новых индустриальных парка — Finance.ua

Более 6 тысяч рабочих мест: в Украине появятся два новых индустриальных парка Сегодня 09:15 — Казна и Политика

Более 6 тысяч рабочих мест: в Украине появятся два новых индустриальных парка

Кабинет Министров Украины включил индустриальные парки «Тячев» в Закарпатье и «Смела» в Черкасской области в Реестр индустриальных парков. Общее количество новых рабочих мест, которые планируют создать на территории этих двух индустриальных парков, превышает 6 тысяч.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

«Развитие индустриальных парков — важная составляющая экономической политики поддержки украинских производителей в рамках программы „Сделано в Украине“. Ведь благодаря новым производственным площадкам мы можем помочь бизнесу привлечь больше инвестиций и создавать новые рабочие места, что поможет социально-экономическому развитию регионов», — отметил заместитель министра экономики Виталий Киндратив.

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В настоящее время в Реестр индустриальных (промышленных) парков внесен уже 81 индустриальный парк. В государственном бюджете на 2024 год на выполнение программы развития индустриальных парков заложен 1 миллиард гривен.

«Тячев»

Концепция индустриального парка «Тячев» предполагает, что на площади 61,47 га будет создано до 3100 новых рабочих мест в перерабатывающей промышленности.

На его территории будут производить стекло и изделия из него, будут работать деревоперерабатывающие предприятия, предприятия по обработке, отделке и резке декоративного и строительного камня, также будет происходить производство другой продукции.

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Параллельно на территории парка планируется заниматься научно-технической деятельностью, работать в сферах информации и телекоммуникаций, альтернативной энергетики, хранения энергии и других смежных сферах деятельности.

«Смела»

В свою очередь индустриальный парк «Смела» будет расположен на площади 61,32 га. Там планируется создать до 3000 рабочих мест в области переработки агропродукции и проведения научно-технических исследований.

Перспективными направлениями деятельности предприятий в индустриальном парке могут быть производство и развитие технологий, необходимых для восстановления и модернизации энергетической инфраструктуры Украины.

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Планируется изготовлять компоненты и оборудование для ветро- и солнечных электростанций, оборудование для хранения произведенной энергии установок для производства биометана как чистого источника энергии и многое другое, необходимое для восстановления украинской энергетики.

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