Кабмин зарегистрировал новый индустриальный парк — Finance.ua

Кабмин зарегистрировал новый индустриальный парк Сегодня 10:12

Кабмин зарегистрировал новый индустриальный парк

Кабмин включил индустриальный парк «Р-33» в Одесской области в Реестр индустриальных парков.

Об этом сообщает Министерство экономики.

Согласно сообщению, соответствующее решение правительство приняло на заседании 24 мая 2024 года. «Р-33», создание которого инициировал Куяльницкий сельский совет, стал уже 79 парком в реестре.

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Концепция индустриального парка «Р-33» предусматривает формирование на площади 10 га промышленного кластера по металлообработке и изготовлению металлических изделий. Это позволит создать около 500 новых рабочих мощностей. На территории парка смогут работать предприятия в отраслях:

производства готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования;

производства электрического оборудования;



пищевой перерабатывающей и легкой промышленности;



производства других транспортных средств;



ремонта и монтажа машин и оборудования.



В Министерстве напомнили, что в государственном бюджете на 2024 год на выполнение программы развития индустриальных парков заложен 1 миллиард гривен.

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