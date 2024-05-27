Кабмин зарегистрировал новый индустриальный парк — Finance.ua

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Кабмин зарегистрировал новый индустриальный парк

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Кабмин зарегистрировал новый индустриальный парк
Кабмин зарегистрировал новый индустриальный парк
Кабмин включил индустриальный парк «Р-33» в Одесской области в Реестр индустриальных парков.
Об этом сообщает Министерство экономики.
Согласно сообщению, соответствующее решение правительство приняло на заседании 24 мая 2024 года. «Р-33», создание которого инициировал Куяльницкий сельский совет, стал уже 79 парком в реестре.
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Концепция индустриального парка «Р-33» предусматривает формирование на площади 10 га промышленного кластера по металлообработке и изготовлению металлических изделий. Это позволит создать около 500 новых рабочих мощностей. На территории парка смогут работать предприятия в отраслях:
  • производства готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования;
  • производства электрического оборудования;
  • пищевой перерабатывающей и легкой промышленности;
  • производства других транспортных средств;
  • ремонта и монтажа машин и оборудования.
В Министерстве напомнили, что в государственном бюджете на 2024 год на выполнение программы развития индустриальных парков заложен 1 миллиард гривен.
По материалам:
Finance.ua
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