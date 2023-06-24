Более 50% украинцев зарабатывают менее 10 тыс. грн — исследование Сегодня 15:10 — Личные финансы

Более 50% украинцев зарабатывают менее 10 тыс. грн — исследование

Зарабатывают менее 10 тыс. грн. 53% украинцев.

Об этом свидетельствуют данные аналитического отчета Gradus Research, пишет Work.ua.

Удовлетворенность работой

Согласно данным исследования, 34% украинцев удовлетворены своим текущим местом работы и самореализации, при этом 33% — не удовлетворены.

Среди тех, кто очень или просто доволен работой, больше всего граждан в возрасте от 26−40 лет (39%), с запада Украины и Киева — 41% и 43% соответственно.

Категорически недовольны текущим местом работы молодежь от 16 до 25 лет (40%) на Востоке и Юге страны — 39% и 40% соответственно.

Ключевой фактор, побуждающий украинцев оставаться на текущем месте работы — это дружеская атмосфера в коллективе. Так ответили 36% респондентов. На втором месте комфортные и безопасные условия труда (26%). Далее следуют такие факторы как налаженные отношения с руководителем (22%), возможность работать удаленно (20%), транспорт на работу/с работы (12%), карьерный рост (10%).

Факторы, которые меньше всего побуждают остаться на текущем месте работы:

7% - поддержка во время войны;

7% - материальная помощь в трудных ситуациях;

5% - забота о здоровье;

5% - возможность обучения на средства работодателя;

5% - питание на средства работодателя;

1% - корпоративы.

Как видим из ответов, для большинства респондентов главными факторами, чтобы оставаться на работе, являются политика и культура компании, чтобы в коллективе сохранялась и поддерживалась дружеская атмосфера, было взаимопонимание между руководством и подчиненными. Комфортные и безопасные условия труда также очень важны, особенно во время полномасштабной войны, наличие этого ключевого фактора со стороны работодателя удерживают людей в коллективе. А вот меньше всего работники «держатся» за поддержку со стороны работодателя во время войны, материальную помощь, заботу о здоровье, возможность учиться и тому подобное.

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Среди факторов, отсутствие которых заставит рассмотреть возможность сменить работу (кроме оплаты труда), 33% респондентов выбрали дружескую атмосферу в коллективе, 23% - комфортные и безопасные условия труда и 21% - возможность карьерного роста.

20% респондентов — нехватка материальной помощи в трудных ситуациях и поддержка во время войны заставила бы задуматься над сменой работы. Еще 19% обращают внимание на возможность работать удаленно.

Также отсутствие следующих факторов могло бы повлиять на решение уволиться:

18% - налаженные отношения с руководителем;

13% - транспорт на работу/с работы;

8% - забота о здоровье;

7% - возможность обучения на средства работодателя;

5% - питание на средства работодателя;

1% - корпоративы.

Интересно, что 77% респондентов отметили, что работодатель не оказывал дополнительной поддержки во время полномасштабного вторжения, а 23% оказывал поддержку.

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Респонденты также отметили, какую дополнительную поддержку оказывали работодатели во время полномасштабного вторжения:

57% - авансовая выплата заработной платы;

20% - помощь с релокацией и компенсация расходов;

18% - обеспечение жильем;

17% - организация офиса в более безопасном регионе или за рубежом;

6% - программы психологической поддержки.

Уровень дохода

85% украинцев отметили, что считают свой доход недостаточным для качественной жизни, и только 2%, что их доход более чем достаточен. Категорически недовольны своим доходом респонденты от 41 до 60 лет (90%), затем украинцы в возрасте от 26 до 40 лет (84%) и от 16 до 25 (72%).

Что касается регионов, где наибольшее количество респондентов недовольны уровнем дохода, а это 88% — Юг и Восток. В целом процент неудовлетворенности уровнем дохода не ниже 81% во всех регионах.

В опросе респондентов также попросили указать сумму чистого дохода в месяц. Оказалось, что менее 10 тыс. грн. получают 53% украинцев, от 10 001 до 20 тыс. грн в месяц — 23%. Более 20 тыс. грн получают 11% граждан и 13% испытывали затруднения с ответом.

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