"Не слишком близко" к реальности. Количество зарегистрированных безработных упало до исторического минимума — Finance.ua

"Не слишком близко" к реальности. Количество зарегистрированных безработных упало до исторического минимума Сегодня 13:02 — Личные финансы

"Не слишком близко" к реальности. Количество зарегистрированных безработных упало до исторического минимума

Число официально зарегистрированных безработных в Украине по состоянию на июнь 2023 года обновило исторический минимум, опустившись до 119,2 тыс. человек.

Об этом сообщил первый заместитель председателя налогового комитета Верховной Рады Ярослав Железняк.

Большинство безработных — женщины. Их количество составляет 85,5 тыс.

Нардеп прикрепил инфографику, на которой видно, что официальное количество потерявших работу украинцев в последний раз увеличилось к июлю 2022 года. Этот показатель стал максимальным с начала прошлого года и соответственно с начала полномасштабного вторжения в рф.

С июля показатель стремительно сокращается. В начале 2023 года он составлял 186,5 тыс., а к июню уменьшился еще почти на 70 тыс. человек.

«Я много раз писал, и еще раз напишу: это из-за уменьшения периода выплат и дополнительных требований для мужчин по военному учету. Поэтому повторюсь: это лишь официальная статистика, не очень близкая к реальному положению дел по безработице», — объяснил Железняк.

Справка Finance.ua:

в Украине вступил в силу новый порядок регистрации, перерегистрации зарегистрированных безработных и ведения учета лиц, ищущих работу. Для получения статуса лицу необходимо предоставлять военно-учетный документ;

в Государственной службе занятости напомнили работодателям о ряде компенсационных программ для поддержки и развития бизнеса;

на 1 июня 2023 года в Киеве на учете состояло 3,1 тыс. безработных и насчитывалось 7 тыс. актуальных вакансий. Чаще всего ищут представителей рабочих профессий.

Кстати, получить несколько тысяч гривен за 10−20 минут себе на карту вполне реально. Для этого достаточно воспользоваться сервисом Finance.ua.

УБР По материалам:

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