Каким профессиям украинские беженцы в Польше могут учиться бесплатно — Finance.ua

Каким профессиям украинские беженцы в Польше могут учиться бесплатно
Украинцы в Польше имеют право получить бесплатное профильное образование в этой стране. Обучаться и получить соответствующий диплом могут люди с временной защитой.
Речь идет о бесплатном обучении в государственной полицеальной школе в соседней стране, сообщает Минреинтеграции.
В Министерстве образования и науки Польши разъяснили, что украинцы, пользующиеся временной защитой на территории этой страны, могут бесплатно получать профильное образование в государственной полицеальной школе.
Кто может поступить
Поступить могут люди, имеющие среднее или среднее специальное образование. В зависимости от специальности обучение длится от 1 года до 2,5 лет. Учиться можно как очно, так и на заочной форме.
После завершения курса и сдачи экзаменов выдается профильный диплом, позволяющий легально трудоустроиться в Польше или другой стране ЕС.
Полицеальные школы есть практически во всех крупных городах Польши. В этих учебных заведениях обучают профессиям, которые востребованы на рынке труда.
Среди профессий, которые можно получить:
- зубной техник и ассистент стоматолога,
- массажист,
- техник-информатик,
- бухгалтерский учет,
- ассистент учителя в начальной школе,
- декоратор,
- диетолог,
- фитнес-инструктор, мастер маникюра, стилист.
Для обучения нужно базовое владение польским языком.
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