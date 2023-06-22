Каким профессиям украинские беженцы в Польше могут учиться бесплатно — Finance.ua

Каким профессиям украинские беженцы в Польше могут учиться бесплатно Сегодня 08:00 — Личные финансы

Каким профессиям украинские беженцы в Польше могут учиться бесплатно

Украинцы в Польше имеют право получить бесплатное профильное образование в этой стране. Обучаться и получить соответствующий диплом могут люди с временной защитой.

Речь идет о бесплатном обучении в государственной полицеальной школе в соседней стране, сообщает Минреинтеграции.

В Министерстве образования и науки Польши разъяснили, что украинцы, пользующиеся временной защитой на территории этой страны, могут бесплатно получать профильное образование в государственной полицеальной школе.

Кто может поступить

Поступить могут люди, имеющие среднее или среднее специальное образование. В зависимости от специальности обучение длится от 1 года до 2,5 лет. Учиться можно как очно, так и на заочной форме.

После завершения курса и сдачи экзаменов выдается профильный диплом, позволяющий легально трудоустроиться в Польше или другой стране ЕС.

Полицеальные школы есть практически во всех крупных городах Польши. В этих учебных заведениях обучают профессиям, которые востребованы на рынке труда.

Среди профессий, которые можно получить:

зубной техник и ассистент стоматолога,

массажист,

техник-информатик,

бухгалтерский учет,

ассистент учителя в начальной школе,

декоратор,

диетолог,

фитнес-инструктор, мастер маникюра, стилист.

Для обучения нужно базовое владение польским языком.

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