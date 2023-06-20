Как война повлияла на портрет украинского фрилансера — исследование Freelancehunt Сегодня 16:04 — Личные финансы

Как война повлияла на портрет украинского фрилансера — исследование Freelancehunt

Сервис Freelancehunt провел исследование, чтобы узнать, как второй год войны влияет на развитие украинского фриланса. При этом анализировались конфигурации ежегодного портрета фрилансера, уровня дохода, опыта и квалификация профессионалов.

Несмотря на ряд проблем в Украине, вызванных войной и экономическим спадом, фриланс продолжает развиваться. Для многих эта деятельность стала спасательным кругом, что позволяет заработать деньги на жизнь.

Портрет фрилансера 2023

Фриланс наиболее популярен среди пользователей 18−35 лет и с опытом работы более 5 лет на фрилансе. Мужчин среди фрилансеров 53,13%, тогда как женщин — 46,87%. Большинство исполнителей женаты — таких оказалось 44,8%, а 26,33% находятся в отношениях. Только 28,87% отметили, что в настоящее время они без пары.

Образование. В общей сложности, более 70% фрилансеров получают или имеют высшее образование. Так, доля фрилансеров с высшим образованием составляет 48,13%, несколькими высшими образованиями — 8,53%, с ученой степенью — 1,6%. Доля студентов составляет 12% против прошлогодних 10,69%, учащихся техникума/колледжа — 12,53% против 9,57%. Также работают 11,27% исполнителей с незаконченным высшим образованием и только 5,93% со средним.

Самый большой процент фрилансеров с уровнем Begineer — в категории «Услуги». У большинства разработчиков достаточный уровень владения иностранным языком, чтобы понять собеседника и общаться с ним.

Сколько часов в неделю работают фрилансеры

Приблизительно 50% фрилансеров приходит на платформу за подработкой. Для остальных фриланс — это единственный источник дохода. Если для фрилансеров это единственный способ заработать, то чаще они работают:

до 20 часов в неделю — 35,99%;

20−30 часов — 21,69%;

30−40 часов — 15,66%;

40−50 часов — 13,1%;

60+ часов — 8,73%;

50−60 часов — 4,82%.

У тех, кто на фрилансе подрабатывает, занятость преимущественно до 20 часов. Таких оказалось более половины исполнителей (53,71%).

Фрилансеры с доходом от $2000 до $3000+ работают преимущественно 40−50 часов, $500−2000 — 20−30 часов и до $500 — не более 20 часов.

Сколько зарабатывают украинские фрилансеры

Для более релевантной оценки принимались во внимание фрилансеры, которые работали до войны и продолжают это делать сейчас. При этом можно выделить следующее.

Наибольшая доля специалистов с доходом $3000+ в категории «Продвижение» — 8,33%.

Среди тех, кто зарабатывает $2000−3000, больше фрилансеров в категории «Услуги».

Доход в $1000−2000 указывали чаще всего разработчики. Но здесь заметим, что эти специалисты на Freelancehunt приходят преимущественно за подработкой или работой с более интересными для себя проектами.

$500−1000 в месяц имеют специалисты по всем популярнейшим направлениям — разработчики, копирайтеры, переводчики, дизайнеры, специалисты по продвижению и те, кто предоставляет различные услуги.

До $500 зарабатывают преимущественно копирайтеры и переводчики.

Большинство из тех, кто зарабатывает более $3000 на фрилансе, получили знания по узким специализациям именно здесь. Таких оказалось 42,11%. 36,84% специалистов имели их еще до фриланса, и только у 21,05% узких знаний нет вовсе.

Как война повлияла на доходы

Во время войны многие украинцы перешли на фриланс. 40,67% исполнителей приступили к работе на платформе после 24 февраля 2022 года. 43,2% работали до войны и продолжают сейчас, а 16,13% были зарегистрированы на сервисе давно, но выполнять проекты начали во время войны.

Доход на фрилансе стал несколько меньше. 39,51% исполнителей, работавших до войны и продолжающих сейчас, отметили уменьшение своих доходов. Это влияет на необходимость регулярно переходить в укрытия, проблемы со светом и общее экономическое положение страны.

Но есть немалый процент фрилансеров (32,56%), которые отмечают, что доходы стали еще больше, а для 27,93% не изменились. Так что если у фрилансера хорошее портфолио, необходимые навыки и отзывы от заказчиков, зарабатывать так же как и до войны, и даже больше — вполне реально.

Самые популярные категории среди украинских фрилансеров

Среди категорий-лидеров, как сравнить с прошлым годом, ничего не изменилось:

«Дизайн и арт» — 32,5% фрилансеров.

«Программирование» — 19,99%.

«Работа с текстами» 19,38%.

5,85% опрошенных исполнителей работают по направлению «Аудио и видео», 5,32% - «Услуги», 4,44% - «Продвижение», 3,3% - «Архитектура и инжиниринг», 1,75% - «Администрирование», 1,28% - «Аутсорсинг и консалтинг», 0,81% - «Мобильные приложения». Отдельно отмечается увеличение доли переводчиков, так как фрилансеров по этому направлению стало больше по сравнению с прошлым годом — 5,38% против 3,94%.

В некоторых категориях в основном встречаются специалисты с определенным уровнем квалификации. Например, в категории «Программирование и мобильные приложения» больше всего Middle-специалистов — 40,13%. А в «Переводе и текстах» в лидерах оказались специалисты уровня Junior — 40,22%. Это связано с тем, что тексты — категория с легким порогом входа на фриланс. В категории «Дизайн и арт» работают преимущественно фрилансеры уровня Middle — 41,82%. В категории «Продвижение» преобладают специалисты уровня Senior (45,45%), а категорию «Услуги» выбирают начинающие (45,57%).

Если посмотреть на этот критерий не только в разрезе категорий, но и работающих давно, заметны некоторые изменения. К примеру, по направлению «Перевод и тексты» у большинства фрилансеров — уровень Senior (51,45%). Также в «Продвижении» лидером стали Senior (48%).

Уровень квалификации исполнителей, которые на фрилансе уже несколько лет, достаточно высок. Они могут самостоятельно работать, выполнять сложные задачи, параллельно быть доступным ресурсом для выполнения разовых проектов.

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