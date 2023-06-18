Увеличение заработка, больше отдыха и свобода выбора: почему украинцы переходят на фриланс — Finance.ua

Увеличение заработка, больше отдыха и свобода выбора: почему украинцы переходят на фриланс Сегодня 07:17 — Личные финансы

Увеличение заработка, больше отдыха и свобода выбора: почему украинцы переходят на фриланс

Почти две трети (71,03%) фрилансеров готовы посоветовать такой вид заработка своим близким и знакомым, 6,16% уже всех перевели на этот вид занятости. В то же время, почти 23% фрилансеров не будут советовать свободный заработок.

Об этом свидетельствует опрос Freelancehunt

Среди преимуществ фриланса во время войны пользователи отмечают не только возможность заработка, но и время для обучения, путешествий и тому подобное.

Инфографика: Freelancehunt

Более половины (63,77%) опрошенных отметили, что с переходом на фриланс стали гораздо эффективнее распоряжаться своим временем. Именно свободный график и заработок являются одними из главных факторов, почему граждане работают фрилансерами.

Они переходят на фриланс по следующим причинам:

желание увеличить свой заработок — 27,38%;

возможность иметь более гибкое расписание и больше контроля над своим временем — 23,97%;

больше свободы в выборе проектов — 21,34%;

возможность работы с клиентами со всего мира — 14,15%;

больше свободного времени — 13,16%.

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По мнению фрилансеров, рынок в Украине будет расти вследствие развития цифровых технологий и появления новых специализаций, но это приведет и к усилению конкуренции.

Инфографика: Freelancehunt

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УБР По материалам:

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