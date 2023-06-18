Увеличение заработка, больше отдыха и свобода выбора: почему украинцы переходят на фриланс — Finance.ua

Увеличение заработка, больше отдыха и свобода выбора: почему украинцы переходят на фриланс
Почти две трети (71,03%) фрилансеров готовы посоветовать такой вид заработка своим близким и знакомым, 6,16% уже всех перевели на этот вид занятости. В то же время, почти 23% фрилансеров не будут советовать свободный заработок.
Об этом свидетельствует опрос Freelancehunt.
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Среди преимуществ фриланса во время войны пользователи отмечают не только возможность заработка, но и время для обучения, путешествий и тому подобное.
Более половины (63,77%) опрошенных отметили, что с переходом на фриланс стали гораздо эффективнее распоряжаться своим временем. Именно свободный график и заработок являются одними из главных факторов, почему граждане работают фрилансерами.
Они переходят на фриланс по следующим причинам:
- желание увеличить свой заработок — 27,38%;
- возможность иметь более гибкое расписание и больше контроля над своим временем — 23,97%;
- больше свободы в выборе проектов — 21,34%;
- возможность работы с клиентами со всего мира — 14,15%;
- больше свободного времени — 13,16%.
По мнению фрилансеров, рынок в Украине будет расти вследствие развития цифровых технологий и появления новых специализаций, но это приведет и к усилению конкуренции.
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