На каких специалистов растет спрос на фрилансе во время войны (инфографика) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

На каких специалистов растет спрос на фрилансе во время войны (инфографика)

Личные финансы
106
На каких специалистов растет спрос на фрилансе во время войны (инфографика)
На каких специалистов растет спрос на фрилансе во время войны (инфографика)
Рынок фриланса продолжает расти и развиваться благодаря спросу со стороны предпринимателей, которые все чаще обращаются к фрилансерам для выполнения своих задач. Freelancehunt поделился с Finance.ua аналитикой по специализациям, спрос на которые вырос среди заказчиков в период с сентября 2022 по февраль 2023, сравнивая с таким же промежутком времени до войны.

Топ-5 направлений, на которые следует обратить внимание фрилансерам

Сейчас наибольшим спросом пользуются такие направления: программирование, дизайн и креативы, работа с текстами и перевод, архитектура, продвижение.

Программирование

Предприниматели всегда готовы инвестировать в программирование для разработки новых продуктов, а также поддержки, существующих доработок. По этому направлению растет спрос на следующие специализации:
  • Node.js — наибольший прирост по бюджетам выполненных проектов в 337,14%. Стремительный рост, прежде всего, вызван спросом на этих специалистов среди заказчиков из мира.
  • Растет спрос на разработчиков мобильных приложений: IOS — 268,3%, Android — 123,71%. Разработчики приложений под технику Apple более популярны, в то же время у пользователей iOS в среднем уровень дохода выше, чем у пользователей Android, а значит, выше вероятность использования приложений, где есть платная подписка.
  • Swift — рост составляет 231,53%. Набирает спрос пропорционально росту бюджетов на проектах по разработке приложений для iOS.
  • Машинное обучение — рост бюджетов составляет 154,71%. Отметим, что в этой специализации возникает все больше запросов по созданию чат-ботов на основе ChatGPT.
  • Java и JavaScript — прирост бюджета составляет 144,8% и 125,41% соответственно. Это один из самых популярных языков программирования среди украинских разработчиков.
Читайте также
Увеличились бюджеты в Python (87,08%), веб-программировании (63,81%), PHP (47,44%), разработке ботов (42,32).

Дизайн и креативы

На дизайнеров в целом увеличился спрос, ведь с началом войны у многих предпринимателей возникла новая задача — переупаковывать или с нуля разработать продукт, соответствующий тренду украинизации или выходу на новые рынки.
Поскольку в последнее время появилось много аналитических материалов и информации, которую лучше подавать емко и визуализировать, заказчики стали чаще заказывать инфографику. Поэтому здесь общий бюджет увеличился на 187,26%.
Логический рост бюджетов есть и в специализациях «Фирменный стиль» (179,41%), «Оформление страниц в соцсетях» (173,24%), «Логотипы» (85,41%), «Дизайн упаковки» (50,88%). Ведь многие предприниматели либо адаптируют, либо создают новые продукты, услуги.
На каких специалистов растет спрос на фрилансе во время войны (инфографика)
Видим, что украинский заказчик стал больше денег вкладывать в видеорекламу, здесь прирост составляет 173,34%. А также во наружную рекламу — 159,02%, баннеры — 111,24%, анимацию — 98,25%.
Разумеется, поскольку растет спрос на мобильные приложения, пропорционально растут бюджеты не только на разработку, но и на дизайн приложений (67,47%) и интерфейсов (63,54%). 3D-технологии потихоньку заполняют и мир digital. Заказчики заказывают создание 3D-моделей одежды, архитектурных объектов и многое другое, поэтому растут и бюджеты — 76,81%.

Работа с текстами и перевод

Закон об изменениях по использованию бизнесом украинского языка и тренд на украинизацию увеличили спрос на переводы и копирайтинг, рерайтинг текстов.
Также предприниматели стали выходить на мировые рынки и для этого делают версии сайтов и соцсетей на языке страны, в которой продвигаются. Все это послужило причиной роста бюджетов по этому направлению. Более точные цифры по каждой специализации приведены на инфографике:
На каких специалистов растет спрос на фрилансе во время войны (инфографика)

Архитектура и продвижение

Эффективное продвижение в соцсетях и поисковых системах — одно из условий хорошего развития онлайн-бизнеса. Именно поэтому заказчики только увеличивают бюджеты по этому направлению. Видим такие росты:
  • покупка ссылок — 126,69%,
  • SEO-аудит сайтов — 125,97%,
  • e-mail маркетинг — 75,5%,
  • продвижение в соцсетях — 35,05%,
  • контекстная реклама — 33,92%.
Хотя война продолжается, есть предприниматели, готовые строить и восстанавливать бизнес, жилье, коммерческие проекты. Так что наблюдаем увеличение общих бюджетов в проектировании (151,95%), ландшафтном дизайне (113,25%), архитектурных проектах (102,27%).
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
Хочу получить деньги до зарплаты 💸
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.