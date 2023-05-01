На каких специалистов растет спрос на фрилансе во время войны (инфографика) — Finance.ua

На каких специалистов растет спрос на фрилансе во время войны (инфографика) Сегодня 10:08 — Личные финансы

На каких специалистов растет спрос на фрилансе во время войны (инфографика)

Рынок фриланса продолжает расти и развиваться благодаря спросу со стороны предпринимателей, которые все чаще обращаются к фрилансерам для выполнения своих задач. Freelancehunt поделился с Finance.ua аналитикой по специализациям, спрос на которые вырос среди заказчиков в период с сентября 2022 по февраль 2023, сравнивая с таким же промежутком времени до войны.

Топ-5 направлений, на которые следует обратить внимание фрилансерам

Сейчас наибольшим спросом пользуются такие направления: программирование, дизайн и креативы, работа с текстами и перевод, архитектура, продвижение.

Программирование

Предприниматели всегда готовы инвестировать в программирование для разработки новых продуктов, а также поддержки, существующих доработок. По этому направлению растет спрос на следующие специализации:

Node.js — наибольший прирост по бюджетам выполненных проектов в 337,14%. Стремительный рост, прежде всего, вызван спросом на этих специалистов среди заказчиков из мира.

Растет спрос на разработчиков мобильных приложений: IOS — 268,3%, Android — 123,71%. Разработчики приложений под технику Apple более популярны, в то же время у пользователей iOS в среднем уровень дохода выше, чем у пользователей Android, а значит, выше вероятность использования приложений, где есть платная подписка.

Swift — рост составляет 231,53%. Набирает спрос пропорционально росту бюджетов на проектах по разработке приложений для iOS.

Машинное обучение — рост бюджетов составляет 154,71%. Отметим, что в этой специализации возникает все больше запросов по созданию чат-ботов на основе ChatGPT.

Java и JavaScript — прирост бюджета составляет 144,8% и 125,41% соответственно. Это один из самых популярных языков программирования среди украинских разработчиков.

Увеличились бюджеты в Python (87,08%), веб-программировании (63,81%), PHP (47,44%), разработке ботов (42,32).

Дизайн и креативы

На дизайнеров в целом увеличился спрос, ведь с началом войны у многих предпринимателей возникла новая задача — переупаковывать или с нуля разработать продукт, соответствующий тренду украинизации или выходу на новые рынки.

Поскольку в последнее время появилось много аналитических материалов и информации, которую лучше подавать емко и визуализировать, заказчики стали чаще заказывать инфографику. Поэтому здесь общий бюджет увеличился на 187,26%.

Логический рост бюджетов есть и в специализациях «Фирменный стиль» (179,41%), «Оформление страниц в соцсетях» (173,24%), «Логотипы» (85,41%), «Дизайн упаковки» (50,88%). Ведь многие предприниматели либо адаптируют, либо создают новые продукты, услуги.

Видим, что украинский заказчик стал больше денег вкладывать в видеорекламу, здесь прирост составляет 173,34%. А также во наружную рекламу — 159,02%, баннеры — 111,24%, анимацию — 98,25%.

Разумеется, поскольку растет спрос на мобильные приложения, пропорционально растут бюджеты не только на разработку, но и на дизайн приложений (67,47%) и интерфейсов (63,54%). 3D-технологии потихоньку заполняют и мир digital. Заказчики заказывают создание 3D-моделей одежды, архитектурных объектов и многое другое, поэтому растут и бюджеты — 76,81%.

Работа с текстами и перевод

Закон об изменениях по использованию бизнесом украинского языка и тренд на украинизацию увеличили спрос на переводы и копирайтинг, рерайтинг текстов.

Также предприниматели стали выходить на мировые рынки и для этого делают версии сайтов и соцсетей на языке страны, в которой продвигаются. Все это послужило причиной роста бюджетов по этому направлению. Более точные цифры по каждой специализации приведены на инфографике:

Архитектура и продвижение

Эффективное продвижение в соцсетях и поисковых системах — одно из условий хорошего развития онлайн-бизнеса. Именно поэтому заказчики только увеличивают бюджеты по этому направлению. Видим такие росты:

покупка ссылок — 126,69%,

SEO-аудит сайтов — 125,97%,

e-mail маркетинг — 75,5%,

продвижение в соцсетях — 35,05%,

контекстная реклама — 33,92%.

Хотя война продолжается, есть предприниматели, готовые строить и восстанавливать бизнес, жилье, коммерческие проекты. Так что наблюдаем увеличение общих бюджетов в проектировании (151,95%), ландшафтном дизайне (113,25%), архитектурных проектах (102,27%).

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