Более 160 млн грн штрафов по результатам проверок: продажа авто, горючего, техники без РРО
Более 10 тысяч фактических проверок и почти 160 млн грн поступлений в бюджет — таковы результаты работы ГНС по детенизации расчетов во всех сферах деятельности плательщиков с начала 2026 года.
Об этом сообщает ГНС.
Основные нарушения
Связаны с неиспользованием РРО/ПРРО, сокрытием наличной выручки, отсутствием учета товаров и использованием неоформленного труда.
Горючее: наличные расчеты без РРО и занижение выручки
В Запорожье во время проверки АЗС налоговики установили, что продажа горючего осуществлялась за наличные деньги без применения РРО/ПРРО.
Также зафиксировано сокрытие части наличной выручки и нарушение порядка учета горючего по месту реализации. В фискальных чеках отсутствовали коды товаров согласно УКТ ВЭД, являющиеся обязательным элементом идентификации продукции.
По результатам анализа установлено занижение объемов выручки в течение первого квартала 2026 года на фоне роста цен на горючее.
Ожидаемая сумма штрафных санкций — около 600 тыс. грн.
Стройматериалы: отсутствие кассовых аппаратов и теневая занятость
В Винницкой области во время проверки ФЛП, реализующего строительные материалы, выявлено отсутствие зарегистрированной кассовой техники. Расчетные документы покупателям не выдавались, что свидетельствует о проведении сделок мимо официального учета.
Факт нарушения подтвержден при контрольной закупке, а также по результатам анализа информации по СОД РРО. Отдельно установлено использование труда неоформленного работника, имеющего признаки нарушения трудового законодательства.
Начислена сумма штрафа за продажу товаров без РРО — более 100 тыс. грн.
Автомобили: схемы продаж без документов и непрозрачные расчеты
В Харьковской области во время проверки двух субъектов хозяйствования, которые занимаются пригоном и продажей автомобилей из Европы, США и Украины, было совершено приобретение автомобилей Mazda 3 и Ford Focus.
Расчеты за продажу этих авто производились без применения РРО/ПРРО, а сами транспортные средства должным образом отображены в учете не были.
За такие нарушения к физическим лицам-предпринимателям будут применены штрафные санкции на сумму около 1,5 млн грн.
Кроме того, в ходе проверки выявлены три работника без официального оформления.
Техника Apple: отсутствие учета и документов происхождения
В Днепропетровской области во время проверки интернет-магазина установлена продажа техники Apple и сопутствующих товаров без надлежащего товарного учета.
В ходе проверки хозяйствующий субъект не предоставил документов, подтверждающих происхождение товара, который он реализовывал.
Ожидаемые штрафные санкции превышают 1 млн грн.
Алкоголь: отсутствие акцизных марок и признаки контрафакта
На Днепропетровщине обнаружена продажа алкогольных напитков без использования РРО/ПРРО и подтверждающих документов о происхождении товара. Также на алкогольных напитках отсутствовали акцизные марки установленного образца.
Для прекращения торговли продукции с признаками контрафакта привлечены работники Национальной полиции, которые изъяли алкоголь и составили протокол об административном нарушении.
Ожидаемая сумма штрафных санкций — около 140 тыс. грн.
