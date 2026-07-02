Большое количество вариантов работы: почему это может быть ловушкой Сегодня 20:00 — Личные финансы

Большое количество вариантов работы: почему это может быть ловушкой

В психологии это описывают как парадокс выбора — эффект, при котором много вариантов не упрощает решение, а усложняет его: заставляет дольше сомневаться, откладывать выбор или сожалеть о нем даже тогда, когда результат объективно хорош.

Work.ua разбирает, откуда взялся этот эффект, что на самом деле показывают исследования, а главное — как парадокс выбора проявляется на рынке труда и поможет легче делать выбор.

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Почему много вариантов — это нагрузка

Когда вариантов мало, мы почти не думаем о том, что теряем, выбирая один из них. Когда вариантов много, каждый невыбранный вариант — это маленькая потеря, о которой приходится подумать по отдельности. Барри Шварц объясняет этот эффект посредством экономического понятия «альтернативных издержек»: чем больше вариантов мы отвергаем, тем больше дополнительных «а что, если бы» накапливается вокруг финального решения — и тем труднее почувствовать уверенность, что выбор был правильным.

Насколько сильно человек испытывает это бремя, зависит от стиля принятия решений.

Два типа поведения при выборе:

Одни люди останавливаются, как только находят вариант, соответствующий их критериям, и не тратят время на дальнейшие сравнения.

Остальные продолжают перебирать все возможные варианты в поисках идеального, даже когда найденный вариант уже вполне неплохой.

Первых психологи назвали «удовлетворенными» (satisficers), вторых — «максималистами» (maximizers). Максималисты чаще объективно получают лучший результат выбора, потому что дольше и более тщательно сравнивают варианты, но субъективно чувствуют себя хуже — больше сомневаются, жалеют и реже испытывают удовольствие от сделанного выбора.

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Это все объясняет, почему много выбора оборачивается против нас. Само наличие большого количества вариантов заставляет учитывать цену каждого невыбранного варианта — а чем больше человек склонен к максимализму, тем сильнее это бремя на него давит: он дольше колеблется, труднее останавливается на решении и даже после выбора остается с ощущением, что где-то могла быть альтернатива получше.

Парадокс выбора глазами искателя

Еще лет пятнадцать назад поиск работы выглядел иным образом: несколько объявлений в газете, несколько знакомых, к кому можно обратиться. Сейчас мы сталкиваемся с сотней вакансий на одной только платформе, и это еще без учета соцсетей и групп в Телеграме.

Опираясь на механизмы, описанные выше, можно предположить, что именно такой вид имеет парадокс выбора при поиске работы:

Паралич решения. Вместо того, чтобы откликнуться на приемлемую вакансию, человек продолжает листать ленту вакансий: а вдруг дальше есть что-то лучшее? Решение откладывается днями или неделями, пока сама вакансия не закроется. Тревога за отклоненные варианты. Даже после того, как человек получил офер, часть внимания может оставаться прикованной к другим, раньше просмотренным вакансиям. Это та самая «цена невыбранного». Склонность к сожалению после решения. Чем больше вариантов человек рассматривал перед принятием офера, тем больше «а что, если бы» скапливается. В первые трудные рабочие недели легче поддаться искушению подумать «может, нужно было выбрать другую компанию», даже без объективных оснований для этого. Перегрузка информации о компании. Каждая вакансия сегодня обрастает слоем «домашнего задания»: почитать отзывы, полистать страницу компании в соцсетях, найти сообщения бывших сотрудников, сравнить зарплатные вилки. Все это полезно делать, но когда компаний для такой проверки пятнадцать, а не три, ресурс на принятие решения исчерпывается раньше.

Ранее мы писали , какие вакансии чаще всего выбирают женщины и мужчины в Украине. За пять месяцев 2026 года услугами Государственной службы занятости для поиска работы воспользовались около 341 тыс. человек. Анализ поданных заявок свидетельствует о существенных отличиях в интересах женщин и мужчин к отдельным профессиям.

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