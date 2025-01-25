Большинство компаний масштабирует ИИ, но только 16% готовы к его трансформации — Finance.ua
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Большинство компаний масштабирует ИИ, но только 16% готовы к его трансформации

Технологии&Авто
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Большинство компаний масштабирует ИИ, но только 16% готовы к его трансформации
Большинство компаний масштабирует ИИ, но только 16% готовы к его трансформации
На ежегодной встрече Всемирного экономического форума, посвященной технологическим трендам, главной темой стало использование искусственного интеллекта в различных отраслях. Хотя 83% руководителей считают ИИ стратегическим приоритетом для своих организаций, существуют значительные отличия в зрелости и внедрении ИИ в разных отраслях.
Об этом шла речь на WEF 2025 году.

Вызовы масштабирования ИИ

Ведущая форума подчеркнула, что только 74% компаний пытаются масштабировать внедрение ИИ.
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По мнению экспертов, главные препятствия — нехватка соответствующей инфраструктуры, квалифицированных кадров и низкое качество данных.

Сейсмические данные за часы, а не месяцы

Президент и главный исполнительный директор компании Aramco Амин Нассер рассказал о трансформационном влиянии ИИ в энергетическом секторе.
«Энергетическая отрасль каждый день получает огромные объемы данных — почти 10 млрд точек. Благодаря ИИ процессы, ранее длившиеся месяцы, сейчас выполняются за часы. Это возможно благодаря 90-летнему опыту работы с данными и современным технологиям. Однако для масштабирования нужно иметь не только данные, но и соответствующую инфраструктуру и таланты», — сказал Нассер.

Гиперперсонализация в реальном времени

Джулия Свит, председатель правления и генеральный директор Accenture, выделила три главных тренда развития ИИ: гиперперсонализация, физический ИИ и обновление технологий.
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«Гиперперсонализация позволяет бизнесу подстраивать предложения под предпочтения клиентов в реальном времени. Например, Radisson Hotels теперь показывает разные фото отелей в зависимости от того, едет ли клиент кататься на лыжах или планирует отдых в спа-салоне. Этот тренд активно развивается в банковской сфере, розничной торговле и здравоохранении», — отметила Свит.

Физический ИИ: от шин до складов

Свит также подчеркнула, что физический ИИ значительно сокращает простои в производстве.
«Раньше расследование дефектов на производственных линиях занимало недели, а сейчас это длится часы. Это очень важно для компаний, поскольку каждый час простоя влияет на доход».
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Она также напомнила, что Accenture совместно с Nvidia разрабатывает решения по автоматизации складирования, что помогает сократить ручной труд и компенсировать дефицит персонала.

Вызов мейнфреймов

Еще одним значительным вызовом остается обновление технологий.
«Многие компании работают на устаревших мейнфреймах, что замедляет процессы. Использование современных технологий, таких как Genii, позволяет ускорить этот переход», — подытожила Свит.
По материалам:
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