ИИ вместо людей — кто может остаться без работы до 2030 года — Finance.ua
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ИИ вместо людей — кто может остаться без работы до 2030 года

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ИИ вместо людей — кто может остаться без работы до 2030 года
ИИ вместо людей — кто может остаться без работы до 2030 года
Спрос на специалистов в области искусственного интеллекта стремительно растет. По данным исследования, 41% компаний по всему миру планируют сократить количество сотрудников к 2030 году из-за автоматизации процессов с помощью ИИ.
О том, работников каких профессий сможет заменить искусственный интеллект до 2030 года, сообщает CNN.

Кто может потерять работу из-за ИИ

Многие компании заявляют, что будут инвестировать в переобучение своих работников, чтобы они могли эффективно работать с новыми технологиями.
Согласно опросу Всемирного экономического форума (WEF), 77% компаний планируют переквалифицировать своих работников для работы с ИИ в ближайшие пять лет. Однако в этом году WEF отмечает, что влияние ИИ на рынок труда будет не только положительным. Спрос на специалистов в области ИИ также растет:
  • 70% компаний ищут разработчиков ИИ;
  • 62% компаний — специалистов, работающих с этими технологиями.
Прогнозы показывают, что наибольшие сокращения коснутся работников почтовых служб, секретарей и специалистов по расчету зарплаты, а также графических дизайнеров и юристов. Это связано не только с развитием ИИ, но и другими тенденциями на рынке труда. В то же время, эксперты отмечают, что основным результатом влияния ИИ будет улучшение человеческих навыков, а не их полная замена.
По материалам:
Novyny.live
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