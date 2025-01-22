Трамп презентовал инвестиционный проект на $500 миллиардов для развития ИИ — Finance.ua

Трамп презентовал инвестиционный проект на $500 миллиардов для развития ИИ Сегодня 12:39 — Мир

Трамп презентовал инвестиционный проект на $500 миллиардов для развития ИИ

Дональд Трамп объявил о создании проекта Stargate с участием компаний OpenAI, Oracle и банка Softbank, который обеспечит инвестиции в $500 миллиардов для развития технологий искусственного интеллекта в США.

Об этом президент США сказал на пресс-конференции в Белом доме.

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«В будущем новая американская компания, которая инвестирует по меньшей мере $500 миллиардов в инфраструктуру искусственного интеллекта в США, будет продвигаться очень и очень быстро и создаст более 100 тысяч американских рабочих мест почти сразу», — заявил он.

Компания будет базироваться в Техасе. Ожидается, что первоначальные инвестиции составят $100 миллиардов в течение первого года, в следующие четыре года эта сумма должна составить полтриллиона.

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Эти средства пойдут, в частности, на масштабное расширение центров обработки данных, а также строительство электростанций для обеспечения работы искусственного интеллекта.

Тем временем, регуляторные перспективы искусственного интеллекта остаются неопределенными. В понедельник Трамп отменил указ Байдена от 2023 года, который обеспечивал ограничение процесса развития ИИ.

Укрінформ По материалам:

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