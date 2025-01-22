Мировой суперкомпьютер разработает вакцины с помощью ИИ — Finance.ua

Мировой суперкомпьютер разработает вакцины с помощью ИИ 22.01.2025, 01:23 — Технологии&Авто

Мировой суперкомпьютер разработает вакцины с помощью ИИ

Суперкомпьютер стоимостью £225 млн использует искусственный интеллект (ИИ) для разработки нового лекарства и вакцин, пишет AI4Future.

Саймон Макинтош-Смит, профессор высокопроизводительных вычислений в Университете Бристоля, отметил, что Isambard-AI дает Великобритании реальные шансы быть конкурентоспособной на мировом уровне. Когда этим летом он станет полностью функциональным, Isambard-AI будет самым мощным суперкомпьютером в Великобритании.

В интервью для BBC Radio Bristol профессор Макинтош-Смит сказал: «Небольшая часть системы уже работает, и мы уже используем ее для таких задач, как поиск новых лекарств и вакцин для лечения людей».

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Он добавил, что команда использует компьютер для разработки вакцин от болезни Альцгеймера и других форм деменции, а также лечения сердечно-сосудистых заболеваний, эмфиземы и различных видов рака.

Технология также помогает одной группе исследователей значительно улучшить диагностику меланомы — вида рака кожи — для широкого спектра оттенков кожи. «Это может выполнять огромный объем рутинной работы, которую человеку было бы сложно или невозможно сделать благодаря огромной вычислительной мощности», — отметил профессор.

Как именно ИИ помогает создавать новые вакцины и лекарства?

Как пояснил профессор Макинтош-Смит, модели ИИ сейчас способны «моделировать, как именно лекарство действует в теле на молекулярном уровне — до атомов и молекул».

«Многие лекарства работают, взаимодействуя с определенными белками в теле человека, деактивируя их или изменяя их поведение», — пояснил он.

Ранее ученые должны были самостоятельно определять, как потенциальное лекарство может взаимодействовать с этими белками — процесс, который базировался на «огромном опыте, интеллекте и догадках». «Но можно сделать лишь ограниченное количество предположений, — добавил профессор. — А физическое создание и тестирование лекарства занимает много времени, стоит денег и имеет свои ограничения».

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Суперкомпьютеры типа Isambard-AI изменяют эту ситуацию, используя базы данных с миллионами потенциальных лекарств, которые можно тестировать на ранних этапах виртуально, а не в лаборатории. «ИИ сокращает количество комбинаций, которые нужно испытать, находя наиболее перспективные варианты и сосредотачиваясь на них. Это позволяет быстрее и эффективнее работать», — добавил он. «Мы можем спасти миллионы жизней благодаря этой технологии, и это очень впечатляет. Фантастика, что мы можем делать это здесь, в Бристоле», — подытожил профессор.

Потенциально меняет мир

На своем выступлении на этой неделе премьер-министр Великобритании Кир Стармер отметил, что ИИ обладает «огромным потенциалом» для модернизации общественных услуг в стране. В качестве примеров он привел использование технологии для проверки дорог и обнаружения ям, а также более быстрой диагностики болезней, таких как рак.

Когда профессора Макинтош-Смита спросили о крупных инвестициях в Isambard-AI, он ответил, что «прибыль может быть мирового масштаба». Сравнивая развитие ИИ с запуском интернета или изобретением мобильных телефонов, он добавил: «Одно из преимуществ финансирования Isambard-AI правительством является то, что все эти разработки проводятся в интересах общества».

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