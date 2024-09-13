Разработчики Microsoft анонсировали запуск самого мощного квантового суперкомпьютера в мире — Finance.ua

Разработчики Microsoft анонсировали запуск самого мощного квантового суперкомпьютера в мире 13.09.2024, 00:06 — Фондовый рынок

Разработчики Microsoft объявили о планах создать самый мощный в мире квантовый суперкомпьютер. Этот прорыв станет результатом многолетних исследований и сотрудничества с Atom Computing.

Квантовый суперкомпьютер будет базироваться на технологии управления атомами, что позволит значительно повысить скорость обработки данных и снизить уровень ошибок. Для этого Microsoft работает над внедрением новой архитектуры, которая будет использовать так называемые логические кубиты — элементы, которые смогут хранить и обрабатывать больше информации, чем традиционные компьютеры. Квантовые вычисления способны обрабатывать данные параллельно, что существенно увеличит их эффективность по сравнению с обычными машинами.

Квантовые суперкомпьютеры имеют потенциал изменить многие отрасли. Они могут решать задачи, которые сейчас считаются невозможными для обычных компьютеров. Среди перспективных сфер использования — разработка новых материалов, медицинские исследования, искусственный интеллект и криптография. С помощью квантового суперкомпьютера можно будет моделировать процессы на уровне атомов и молекул, которые откроют новые горизонты для исследований в химии и физике.

Microsoft активно инвестирует в развитие квантовых технологий. Они стремятся создать машину, которая сможет выполнять более миллиона rQOPS (квантовых операций в секунду), что станет прорывом в сфере вычислительной техники. При этом уровень ошибок в таких операциях не будет превышать одной на триллион. Такие показатели позволят использовать квантовые компьютеры в реальных сценариях, где используют классические вычислительные системы.

Компания уже добилась успехов в создании компонентов для своей квантовой машины. Они разрабатывают технологии, обеспечивающие стабильную работу кубитов при температурах выше абсолютного нуля, что облегчает коммерциализацию квантовых вычислений.

В августе ученые объявили о создании новой сети суперкомпьютеров, которая может стать ключевым этапом на пути разработки сверхумного искусственного интеллекта. Сеть объединяет вычислительные ресурсы, позволяющие значительно ускорить развитие искусственного интеллекта.

noworries По материалам:

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