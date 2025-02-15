Большая и тяжелая машина — залог безопасности: правда или миф 15.02.2025, 00:15 — Технологии&Авто

Большая и тяжелая машина — залог безопасности: правда или миф, Фото: freepik

Считается, что большая и тяжелая машина — залог повышенной безопасности при дорожно-транспортных происшествиях. Однако, как выяснилось, это не совсем так.

Об этом свидетельствует исследование Страхового института дорожной безопасности (IIHS).

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В исследовании отмечено, что средняя масса автомобилей на американских дорогах составляет 1814 кг. Специалисты института изучили статистику аварий, произошедших в период с 2017 по 2022 год.

Оказалось, что у внедорожников и пикапов, масса которых превышает средний показатель на 227 кг, удельное количество летальных исходов при ДТП снижалось только на одного человека на 1 миллион зарегистрированных аварий.

То есть фактически этот показатель не изменялся. Следовательно, никакой повышенной безопасности своим владельцам большие машины не приносят.

Угроза для легковых автомобилей

Одновременно статистикой подтверждено, что тяжелые внедорожники и пикапы сильнее повреждают машины, в которые пришелся удар.

Скажем, при наезде больших пикапов на среднестатистические легковые автомобили, в последних уровень смертности становился на 7 человек больше среднего уровня.

Иными словами, большие пикапы и внедорожники не столько спасают жизни своим пассажирам, сколько отнимают их у водителей обычных легковых машин.

Положительные изменения в безопасности

Логическое заключение IIHS: чем ближе масса автомобиля к среднестатистической, тем безопаснее становится дорожное движение.

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Опять же, по статистике, за период 2017—2022 годов легковые машины в Америке в среднем потяжелели с 1486 до 1500 кг.

При этом кроссоверы, наоборот, стали более легкими: доля таких машин, масса которых превышает 2268 кг, снизилась с 11% до 7,4%. Хотя с пикапами такого прогресса не произошло.

Наконец, IIHS отметили, что благодаря введенным нормам безопасности для высоких и тяжелых автомобилей, в 2017—2022 годах удалось на 20% снизить вероятность гибели пассажиров легковых машин при столкновении с внедорожниками массой более 2268 кг.

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