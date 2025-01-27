Mitsubishi прекращает производство популярных кроссоверов и внедорожника — Finance.ua
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Mitsubishi прекращает производство популярных кроссоверов и внедорожника

Технологии&Авто
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Mitsubishi прекращает производство популярных кроссоверов и внедорожника
Mitsubishi прекращает производство популярных кроссоверов и внедорожника
Mitsubishi решила завершить производство трех популярных моделей — ASX, Eclipse Cross и Pajero Sport — для австралийского рынка из-за несоответствия новым стандартам дизайна (ADR), которые вступят в силу 1 марта 2025 года.
Эти изменения стали неожиданностью, ведь модели до сих пор обеспечивали значительную часть продаж бренда в регионе.
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Компания заявила, что модернизация старых моделей экономически нецелесообразна, учитывая их возраст. В 2024 году именно эти три модели составляли более трети австралийских продаж Mitsubishi, однако их производство будет прекращено. В продаже останутся только кроссовер Mitsubishi Outlander и пикап Triton. К концу 2025 года к линейке прибавится новый ASX на базе Renault Captur.
Несмотря на прекращение производства, у дилеров есть значительные складские запасы, что позволит клиентам покупать эти автомобили еще в течение года. Mitsubishi таким образом обновляет свою стратегию в Австралии, делая ставку на новые модели и соответствие современным стандартам.
По материалам:
MMR
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