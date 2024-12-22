Mitsubishi представит лимитированную версию Colt Performance 2025 (фото) — Finance.ua

Mitsubishi представит лимитированную версию Colt Performance 2025 (фото)
В линейке Mitsubishi Colt 2025 появится заряженная версия Performance. Ее представили в Чехии и планируют выпустить лимитированной серией.
Об этом сообщается на сайте японского автопроизводителя.
Новый Mitsubishi Colt Performance был создан в чешском представительстве компании.
Автогражданка онлайн на Finance.ua🚙
Хэтчбек несколько снизили, установили обвес и 18-дюймовые легкосплавные диски OZ Racing Superturismo GT с низкопрофильной резиной.
Кроме того, автомобиль отличается оригинальной красно-черно-белой окраской в духе раллийных Mitsubishi 90-х и 2000-х годов.
Салон Mitsubishi Colt Performance не показали, зато раскрыли подробности его силового агрегата. 1,0-литровый бензиновый турбомотор доработали: его мощность увеличили со 101 до 129 л. с, а пиковый крутящий момент — со 160 до 222 Н∙м.
На первый взгляд это не впечатляет, однако Mitsubishi Colt Performance весит всего 1097 кг. Заряженный хэтчбек предлагают исключительно с 6-ступенчатой механической КПП.
Поделиться новостью