Mitsubishi представит лимитированную версию Colt Performance 2025 (фото) — Finance.ua

Mitsubishi представит лимитированную версию Colt Performance 2025 (фото) Сегодня 02:32 — Технологии&Авто

Mitsubishi представит лимитированную версию Colt Performance 2025 (фото), Фото: Mitsubishi

В линейке Mitsubishi Colt 2025 появится заряженная версия Performance. Ее представили в Чехии и планируют выпустить лимитированной серией.

Об этом сообщается на сайте японского автопроизводителя.

Новый Mitsubishi Colt Performance был создан в чешском представительстве компании.

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Хэтчбек несколько снизили, установили обвес и 18-дюймовые легкосплавные диски OZ Racing Superturismo GT с низкопрофильной резиной.

Фото: Mitsubishi

Кроме того, автомобиль отличается оригинальной красно-черно-белой окраской в ​​духе раллийных Mitsubishi 90-х и 2000-х годов.

Салон Mitsubishi Colt Performance не показали, зато раскрыли подробности его силового агрегата. 1,0-литровый бензиновый турбомотор доработали: его мощность увеличили со 101 до 129 л. с, а пиковый крутящий момент — со 160 до 222 Н∙м.

Фото: Mitsubishi

На первый взгляд это не впечатляет, однако Mitsubishi Colt Performance весит всего 1097 кг. Заряженный хэтчбек предлагают исключительно с 6-ступенчатой ​​механической КПП.

Фокус По материалам:

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