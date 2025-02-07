Lexus представил обновленный внедорожник LX (Фото) — Finance.ua
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Lexus представил обновленный внедорожник LX (Фото)

Технологии&Авто
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Lexus представил обновленный внедорожник LX (Фото)
Lexus представил обновленный внедорожник LX (Фото)
Компания Lexus представила обновленный внедорожник LX. После обновления модель потеряла прежнюю базовую комплектацию и заметно подорожала.
Об этом пишет Motor1.com.
Lexus LX получил улучшенный пакет систем безопасности Lexus Safety System+ 3.0, включающий систему предотвращения столкновений, функцию помощи при экстренном маневрировании и адаптивный круиз-контроль с функцией распознавания дорожных знаков.
Новинкой 2025 модельного года стал гибридный Lexus LX700h, силовая установка которого состоит из 3,4-литрового бензинового V6 с двойным турбонаддувом, электромотором и 10-ступенчатой ​​АКПП. Гибридная система внедорожника выдает суммарно 457 лошадиных сил.
Lexus представил обновленный внедорожник LX (Фото)
В линейку Lexus LX 2025 входят две версии: LX600 и LX700h, любая из которых доступна в нескольких комплектациях.
Lexus представил обновленный внедорожник LX (Фото)
Базовый LX600 Premium обойдется в сумму от 106 850 долларов, в то время как LX700h Ultra Luxury обойдется в 141 350 долларов.
В Украине актуальная версия Lexus LX с 415-сильным двигателем стоит от 5 192 358 грн.
По материалам:
MMR
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