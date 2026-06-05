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Богатые стали еще богаче: состояние миллионеров приблизилось к $100 трлн

Мир
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Деньги в кейсе
Деньги в кейсе
Мировое богатство продолжает сконцентрироваться в руках состоятельных людей. Только за один год состояние миллионеров выросло почти на 9%, а общая стоимость активов богатейших инвесторов планеты приблизилась к отметке в $100 трлн.
Об этом пишет Bloomberg.
Главным двигателем этого роста стал бум искусственного интеллекта, подтолкнувший фондовые рынки к новым рекордам.

Состояние миллионеров приблизилось к $100 трлн

По данным компании Capgemini, в 2025 году совокупное богатство людей, владеющих инвестиционными активами на сумму от $1 млн, выросло до рекордных $98,3 трлн. Для сравнения, мировой ВВП в 2024 году оценивался в 111 трлн.
Как отметил руководитель направления стратегических клиентов BlackRock Джаред Мерфи, такая сумма является «огромным и беспрецедентным объемом капитала».
Богатые стали еще богаче: состояние миллионеров приблизилось к $100 трлн
Основным источником роста стали фондовые рынки, активно поддерживаемые оптимизмом вокруг развития искусственного интеллекта. Благодаря этому количество миллионеров в мире увеличилось почти на 2 млн человек и достигло рекордных 25,3 млн. человек.
Особенно быстро росло состояние богатейших людей мира — тех, чьи активы превышают $30 млн. Количество таких ультрабогатых людей достигло 250 тыс., что также стало историческим максимумом.

США и Азия стали главными центрами роста богатства

Больше всего новых миллионеров в 2025 году появилось в США. Их количество увеличилось на 736 тыс. человек и достигло 8,7 млн. В то же время совокупное богатства американских состоятельных инвесторов выросло на 10%.
Однако по темпам прироста богатства лидером стал Азиатско-Тихоокеанский регион. Здесь состояние состоятельных людей увеличилось на 10,5%, что превысило показатели Северной Америки.
Наибольший вклад обеспечили:
  • Япония — +436 тыс. новых миллионеров;
  • Китай — +154 тыс. новых миллионеров.
Одной из главных причин такого роста стал бум в полупроводниковой отрасли и высокий спрос на технологические компании.
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В Европе количество состоятельных людей увеличилось на 6,5%, вернувшись к росту после предыдущего спада. Особенно отличился Люксембург, где число богатых людей выросло на 13,5%.
На Ближнем Востоке количество миллионеров сократилось на 1,4%. Среди причин — более низкие цены на нефть и геополитическая напряженность в регионе.

ИИ может создать новую волну миллиардеров

Как пишет Bloomberg, в 2026 году тенденция роста богатства может ускориться. Одним из самых ожидаемых событий рынка называют потенциальное IPO компании SpaceX, которое может создать новых миллионеров и миллиардеров.
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Кроме того, к выходу на биржу готовятся крупные игроки рынка искусственного интеллекта, в частности, Anthropic и OpenAI. Это откроет богатым инвесторам доступ к одному из самых перспективных секторов современной экономики.

Куда вкладывают деньги самые богатые люди мира

В начале 2026 года около четверти активов состоятельных инвесторов были вложены в акции. Доля альтернативных инвестиций — товаров, криптовалют, хедж-фондов и частного капитала несколько сократилась из-за опережающего роста фондовых рынков.
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Впрочем, интерес к частному капиталу остается высоким. Согласно отчету, двое из трех богатых инвесторов планируют увеличить инвестиции в private equity.
Отдельно аналитики обращают внимание на изменение структуры управления капиталом. С 2022 по 2025 год по меньшей мере $1,5 трлн новых активов не попали в традиционные финансовые компании, а перешли в семейные офисы и современные брокерские платформы.
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Разрыв между богатыми и остальным населением растет

Вместе с увеличением состояния миллионеров усиливается и имущественное неравенство. По данным Федеральной резервной системы США, в конце 2025 года самый богатый 1% американских домохозяйств контролировал почти 32% всего богатства страны.
Это самый высокий показатель с момента начала ведения такой статистики в 1989 году, что свидетельствует о дальнейшем усилении так называемой K-образной экономики, когда доходы и состояние богатых растут значительно быстрее, чем у остального населения.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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